İtfaiye erlerinden skandal: İstanbul'u röntgenlediler! CHP'li İBB'ye ait kameralarla...
CHP'li İBB'nin itfaiye biriminde görevli üç personel, cadde ve sokaklarda ilk yardım amacıyla şehrin dört bir yanının anlık olarak izlenebildiği belediyeye ait kameralarla İstanbul'u gözetledi. Kişilerin ev, otel ve eğlence mekanlarındaki davranışlarını kayıt altına alan görevliler, müfettişlerin rutin denetlemesinde yakayı ele verdi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki röntgencilik skandalı patlak verdi. İstanbul'un 24 farklı noktasındaki CHP'li İBB'ye ait kameralarının görüş açısını değiştiren 3 İtfaiye personelinin görevini kötüye kullandığı ve yatak odasından evlere kadar pek çok alanı gözetlediği anlaşıldı.
"Görevi kötüye kullanma" suçundan haklarında dava açılan 3 itfaiye görevlisinden S.M., suçunu itiraf etti ve skandalı tek tek anlattı.
27 Mayıs 2021 tarihinde Taksim'deki afet kamerasını kullanarak gece geç saatlerde lüks bir otelin ışık yanan bazı odalarını dikizleyen S.M. ifadesinde, "Bahse konu zaman diliminde kamerayı ben kumanda etmiş olabilirim" diyerek pişman olduğunu vurguladı
ÖZEL HAYAT GİZLİLİĞİ İÇİN ŞİKAYET GEREKİYOR
İBB'ye ait kameralarda inceleme yapan müfettişler tarafından özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği değerlendirmesi de yapılırken, savcılık özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun şikayete tabi olduğu, bu olayda ise kamera görüntülerinin uzaktan ve genel nitelikte olması nedeniyle mağdur tespitinin yapılmasının mümkün olmadığına vurgu yaptı.
Bu nedenle özel hayatının gizliliğini ihlal suçu yönünden ayrıca bir değerlendirme yapılmasının gerekmediği açıklandı.
MÜFETTİŞLER ORTAYA ÇIKARMIŞTI
İBB'nin İtfaiye biriminde görevli üç personel, cadde ve sokaklarda ilk yardım amacıyla şehrin dört bir yanının anlık olarak izlenebildiği İBB'ye ait kameralarla İstanbul'u gözetledi. Kişilerin ev, otel ve eğlence mekanlarındaki davranışlarını kayıt altına alan görevliler, müfettişlerin rutin denetlemesinde yakayı ele verdi.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR
Kameralara erişim sağlayan ve kameraların yönünü değiştirme komutu vererek zoom özelliğini kullanan üç personel O.A., S.M., Ü.Ç. "görevi kötüye kullanma" suçundan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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