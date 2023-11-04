İtfaiye erlerinden skandal: İstanbul’u röntgenlediler! CHP’li İBB’ye ait kameralarla...

27 Mayıs 2021 tarihinde Taksim'deki afet kamerasını kullanarak gece geç saatlerde lüks bir otelin ışık yanan bazı odalarını dikizleyen S.M. ifadesinde, "Bahse konu zaman diliminde kamerayı ben kumanda etmiş olabilirim" diyerek pişman olduğunu vurguladı

ÖZEL HAYAT GİZLİLİĞİ İÇİN ŞİKAYET GEREKİYOR

İBB'ye ait kameralarda inceleme yapan müfettişler tarafından özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği değerlendirmesi de yapılırken, savcılık özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun şikayete tabi olduğu, bu olayda ise kamera görüntülerinin uzaktan ve genel nitelikte olması nedeniyle mağdur tespitinin yapılmasının mümkün olmadığına vurgu yaptı.