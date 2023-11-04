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CHP kongresinde olay! Eski vekil Sabri Ergül’den Kılıçdaroğlu'na tepki

Son dakika | CHP 38. Olağan Kurultayı bir kez daha olaylı geçti. "Değişimciler" yani İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu-Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen mücadelede gerginlik tavan yaptı. Kongrede söz alan eski İzmir Milletvekili Sabri Ergül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki, gösterdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 17:02
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CHP kongresinde olay! Eski vekil Sabri Ergül’den Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan adayı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'na geldi.

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CHP kongresinde olay! Eski vekil Sabri Ergül’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile saat 12.15'te kurultayın yapılacağı alana giriş yaptı.

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CHP kongresinde olay! Eski vekil Sabri Ergül’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Burada delegeleri selamlayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve eşi, daha sonra kendileri için ayrılan bölüme geçti.

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CHP kongresinde olay! Eski vekil Sabri Ergül’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Özgür Özel ise salona kendisini destekleyen milletvekili ve delegelerle giriş yaptı. Partilileri selamlayan Özel de daha sonra kendisi için ayrılan alana oturdu.

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CHP kongresinde olay! Eski vekil Sabri Ergül’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Özel'in selamlaması sırasında tribünlerden dev Özgür Özel afişleri açıldı.