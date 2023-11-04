04 Kasım 2023, Cumartesi
CHP kongresinde olay! Eski vekil Sabri Ergül’den Kılıçdaroğlu'na tepki
Son dakika | CHP 38. Olağan Kurultayı bir kez daha olaylı geçti. "Değişimciler" yani İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu-Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen mücadelede gerginlik tavan yaptı. Kongrede söz alan eski İzmir Milletvekili Sabri Ergül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki, gösterdi.
Giriş Tarihi: 04.11.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 17:02
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