Tavşan koltuğa zıpladı! CHP'de Bay Kemal devri kapandı! Büyük hesaplaşmayı Özgür Özel kazandı
Son dakika | CHP yeni Genel Başkanını seçti. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki büyük hesaplaşmayı tavşan aday Özgür Özel kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu 13 yılın ardından CHP Genel Başkanlık koltuğunu kaybetti. Açıklanan seçim sonuçlarına göre Özgür Özel 812 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı.
SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ |
Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu kopuyor. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA CHP KURULTAYINDA YAŞANANLAR;
03:11 CHP'DE KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ BİTTİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum.
02:39 TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI
Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi.
02:10 Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur sonuçları belirlenmeden salondan ayrıldı
01:35 CHP 'KILIÇDAROĞLU ÇEKİLECEK' İDDİALARI YALANDI
01:10 Ekremci medyadan Kılıçdaroğlu çekil baskısı
00.27 CHP Genel Başkan seçiminin 2. tur oylaması saat 00.30'da başlayıp 02.30'da sona erecek.
23.30 İKİNCİ TURA KALDI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı.
ÖZEL'DEN KÜRSÜDE SKANDAL KONUŞMA
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan sonra Özgür Özel'de HDPKK'ya selam çaktı
ÖRSAN ÖYMEN DE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Örsan Öymen kürsüde yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Öymen, X adresinden "KAMUOYUNA DUYURU: CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların "yarışına" dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı'ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay'da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur." açıklaması yaparak adaylıktan çekildi.
CİHANER ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ: YARIŞ ANTİDEMOKRATİK
Gelen sıcak bilgiye göre; eski milletvekili İlhan Cihaner ise adaylıktan son anda çekildi.
Sosyal medyadan CHP'yi topa tutan Cihaner, yarışın antidemokratik olduğunu ifade ederek, "Bu antidemokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz" cümlelerine yer verdi.
ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYENLER AYRI TRİBÜNLERDE
Partililer sabah erken saatlerden itibaren kurultayın yapılacağı salona gelmeye başladı.
Genel başkan adaylarının konuşma yapacağı sahneye büyük bir ekran yerleştirilirken, salon kurultayın sloganı olan "Demokrasi ve Birlik Kurultayı" afişleri ile süslendi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i destekleyen partililer farklı tribünlerde kurultayı izlerken, herhangi bir pankart kısıtlamasına gidilmedi.
Kurultay salonunda, "Kılıçdaroğlu halktır, halk yenilmez", "Emekçiler, kadınlar ve gençlik Bay Kemal'de birleştik", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz", "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak kolay değildir", "Birleşerek güçleneceğiz, yenilenerek başaracağız" pankartları yer aldı.
Özgür Özel'i destekleyenlerin bulunduğu tribünde, "Özgür CHP, Özgür Türkiye", "Sokağın sesine kulak ver" , "Güçlü örgüt, Özgür gelecek", "CHP değişirse Türkiye değişir", "Mustafa Kemal'in izinde Özgür CHP" pankartları dikkati çekti.
Peki, CHP'nin yeni Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak? İşte detaylar…
SON SEÇİMLE BAY BAY KEMAL SANDIĞA GÖMÜLDÜ
14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet alan ve koalisyonun başını çektiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallandı.
CHP'DE "DEĞİŞİMCİLİK" ADI ALTINDA KOLTUK SAVAŞI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan son seçimde destek alan Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası "değişimcilik" adı altına hareket başlatan CHP'lilerin gazabına uğradı.
DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI:ÖZGÜR ÖZEL
CHP'de kazan iyice kaynadı ve İmamoğlu destekli 'değişimciler'in Genel Başkan Adayı Özgür Özel olarak ilan edildi.
Tüm yaşananlar kamuoyunda şok etkisi yaratırken CHP'de bir kez daha nefesler tutuldu ve bütün gözler bugünkü kurultaya çevrildi.
DELEGELER 'KEMAL KILIÇDAROĞLU MU, ÖZGÜR ÖZEL Mİ?' DİYECEK
100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.
Bugün CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.
Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.
DELEGELERE MARKAJ
Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.
CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.
Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.
Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.
Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.
Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.
Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.
PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK | İŞTE CHP'NİN KURULTAY SLOGANI
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
KILIÇDAROĞLU, 33. OLAĞAN KURULTAY'DA SEÇİLDİ
Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.
Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkanlığa seçilmişti.
CİHANER YARIŞTAN ÇEKİLDİ: ANTİDEMOKRATİK YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ!
Gelen sıcak bilgiye göre; eski milletvekili İlhan Cihaner ise adaylıktan son anda çekildi.
Sosyal medyadan CHP'yi topa tutan Cihaner, yarışın antidemokratik olduğunu söyledi.
Cihaner şunları kaydetti:
"Kamuoyuna ve 38. Kurultay delegelerine, CHP'nin değerli üyelerine Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir. Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır. Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı "siyasetsiz" bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. "Vatan Cephesi" katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki "diğer adaylara imza desteği verileceği" dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir.
BU ANTİ DEMOKRATİK, SİYASETSİZ VE KİŞİLERE İNDİRGENMİŞ YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ! Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet! Gelecek İçin Biz."
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