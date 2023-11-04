Tavşan koltuğa zıpladı! CHP’de Bay Kemal devri kapandı! Büyük hesaplaşmayı Özgür Özel kazandı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu kopuyor. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA CHP KURULTAYINDA YAŞANANLAR;

03:11 CHP'DE KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ BİTTİ

Kemal Kılıçdaroğlu: Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum.

02:39 TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI

Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

02:10 Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur sonuçları belirlenmeden salondan ayrıldı

01:35 CHP 'KILIÇDAROĞLU ÇEKİLECEK' İDDİALARI YALANDI

01:10 Ekremci medyadan Kılıçdaroğlu çekil baskısı

00.27 CHP Genel Başkan seçiminin 2. tur oylaması saat 00.30'da başlayıp 02.30'da sona erecek.

23.30 İKİNCİ TURA KALDI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı.

ÖZEL'DEN KÜRSÜDE SKANDAL KONUŞMA

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ÖRSAN ÖYMEN DE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Örsan Öymen kürsüde yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Öymen, X adresinden "KAMUOYUNA DUYURU: CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların "yarışına" dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı'ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay'da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur." açıklaması yaparak adaylıktan çekildi.