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CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaoğlu'nu İnsan-ı Kamil ilan etti

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 21:40
Güncelleme:04.11.2023 21:41
CHP 38. Olağan Kurultayı Ankara’da gerçekleşiyor. Kavganın eksik olmadığı kurultayda, CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş'ın sözleri dalga konusu oldu. Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu İnsan-ı Kamil ilan etti. Aslantaş konuşmasında, “Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan-i Kamil mertebesine ulaşmış bir insandır” dedi.
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