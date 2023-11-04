CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaoğlu'nu İnsan-ı Kamil ilan etti

CHP 38. Olağan Kurultayı Ankara’da gerçekleşiyor. Kavganın eksik olmadığı kurultayda, CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş'ın sözleri dalga konusu oldu. Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu İnsan-ı Kamil ilan etti. Aslantaş konuşmasında, “Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan-i Kamil mertebesine ulaşmış bir insandır” dedi.

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