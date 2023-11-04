CHP Kurultayı’nda kulisler patladı! Seçim kaybetme ustası Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakacak mı?

"DALGALARA KARŞI GÜVENLİ BİR LİMANIN TAŞLARINI ÖRECEĞİZ, HİÇ KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Bu kurultaydan 20-25 gün sonra biz tüzük kurultayı yapacağız. Değişim nasıl olur, dönüşüm nasıl olur, yenilenme nasıl olur sadece Türkiye değil bütün dünya bunu öğrenecek. Dalgalara karşı güvenli bir limanın taşlarını öreceğiz, hiç kimse endişe etmesin.

KULİSLER PATLADI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Mayıs 2024'te siyaseti bırakacağını söyledi.





Şu ifadeleri kullandı;

"YEREL SEÇİMLERDEN BİR AY SONRA KURULTAY TOPLAYACAK"

Sayın Genel Başkan'ın 2028 Cumhurbaşkanı adayını belirleme yönünde bir irade koyacağı doğru değil. Kılıçdaroğlu bu geceki seçimi kazanmasının ardından 26-27 Kasım'da yapılacak tüzük kurultayından sonra, yerel seçimlerden 1 ay sonra olağanüstü bir kurultay toplayarak genel başkanlığı bırakacak.