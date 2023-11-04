CHP Kurultayı'nda kulisler patladı! Seçim kaybetme ustası Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakacak mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Özgür Özel 38. Olağan Kurultayı'nda kıran kırana bir yarışın içine girdiler. Olayların eksik olmadığı Kurultay'da Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Meral Akşener'i adeta bombaladı. "Gemiyi limana ulaştıracağım" mesajı veren Kılıçdaroğlu için yandaş Barış Yarkadaş, bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu bugünkü Kurultayı kazandıktan ve yerel seçimi geçirdikten bir ay sonra yine bir Kurultay yapacak. Mayıs 2024'te de aktif siyaseti bırakacak." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayında kan gövdeyi götürüyor.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği 'değişim' hareketini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemi başladı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın" şeklinde konuştu.
"İş cumhurbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu" diyerek İYİ Parti ve Meral Akşener'e göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" dedi. Kılıçdaroğlu "CHP sağa kaydı" eleştirilerilerinde bulunanlara da sert tepki gösterdi.
CHP liderinin yaptığı konuşmada yine 'Gemiyi limana ulaştıracağım' mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;
13 Haziran 2023 yine grup toplantısı: Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım dedim. Ve hiç kimse unutmasın gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen öğrendiğim, aldığım en büyük derslerden birisi budur. Bunu söyledim.
"DALGALARA KARŞI GÜVENLİ BİR LİMANIN TAŞLARINI ÖRECEĞİZ, HİÇ KİMSE ENDİŞE ETMESİN"
Bu kurultaydan 20-25 gün sonra biz tüzük kurultayı yapacağız. Değişim nasıl olur, dönüşüm nasıl olur, yenilenme nasıl olur sadece Türkiye değil bütün dünya bunu öğrenecek. Dalgalara karşı güvenli bir limanın taşlarını öreceğiz, hiç kimse endişe etmesin.
KULİSLER PATLADI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Mayıs 2024'te siyaseti bırakacağını söyledi.
Şu ifadeleri kullandı;
"YEREL SEÇİMLERDEN BİR AY SONRA KURULTAY TOPLAYACAK"
Sayın Genel Başkan'ın 2028 Cumhurbaşkanı adayını belirleme yönünde bir irade koyacağı doğru değil. Kılıçdaroğlu bu geceki seçimi kazanmasının ardından 26-27 Kasım'da yapılacak tüzük kurultayından sonra, yerel seçimlerden 1 ay sonra olağanüstü bir kurultay toplayarak genel başkanlığı bırakacak.
"MAYIS 2024'TE AKTİF SİYASETİ BIRAKACAK"
2024 yılının Mayıs ayında kurultay yapacak. Neden mayıs? 31 Mart'ta seçimler var. Seçim sonuçlarının netleşmesi, kurultay takviminin alınması bütün bu takvim nisan ayının sonu mayıs ayının başı yapıyor. Mayıs ayının yapmasının sebebi Nisan'da doğu ve güneydoğu'da kış koşulları var. Delegelerin kolay gelmesi için mayıs ayında olağanüstü kurultaya giderek aktif siyaseti bırakmayı planlıyor.
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