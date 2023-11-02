Kılıçdaroğlu’nun ’Türkiye’ye örnek birisi’ dediği Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan yeni skandal: Oğlunun sınıf arkadaşına ballı maaş

Şahin'in yıllardır belediye şirketi AYBEL A.Ş.'de Genel Müdür ayrıca diğer belediye şirketi Ay Jeotermal A.Ş.'de de müdürlük yaptığı öğrenildi. İki belediye şirketine genç yaşta müdür olan Şahin, Ege Et. A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi.