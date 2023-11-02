Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'ye örnek birisi' dediği Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan yeni skandal: Oğlunun sınıf arkadaşına ballı maaş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'ye örnek birisi' diyerek yeniden adaylığını açıkladığı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun skandallarına bir yenisi daha eklendi. Çerçioğlu'nun oğlunun İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan ve şu an 30 yaşında olan Cüneyt Emirhan Şahin'in yaklaşık 4 yıldır belediyenin iki ayrı şirketinde müdür olduğu ve 3 yerden ayrı maaş aldığı ortaya çıktı.
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi adeta Çerçioğlu'nun çiftliğe döndü. Özlem Çerçioğlu yönetimindeki kurumda, daha önce FETÖ'nün Belediyeler İmamı olan Erkan Karaarslan'a yakın isimlerin çift maaş aldığı belirlenmişti.
Ayrıca CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, oğlu, kızı, gelini ve damadını işe yerleştirerek belediyeyi adeta çiftliğe çevirmişti. Belediyede şimdi de başka bir skandal ortaya çıktı.
Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'nun İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan 30 yaşındaki Cüneyt Emirhan Şahin'in yaklaşık 4 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 3 yerden ballı maaş aldığı ortaya çıktı.
Şahin'in yıllardır belediye şirketi AYBEL A.Ş.'de Genel Müdür ayrıca diğer belediye şirketi Ay Jeotermal A.Ş.'de de müdürlük yaptığı öğrenildi. İki belediye şirketine genç yaşta müdür olan Şahin, Ege Et. A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi.
Cüneyt Emirhan Şahin'in 26 yaşından beri müdürlük yaptığı ve 3 ayrı yerden ballı maaş aldığı öğrenildi. Ayrıca Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ve arkadaşı Şahin, ikisi birden CHP Aydın Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
CHP İLÇE BAŞKANI DA HUZUR HAKKI ALIYOR
CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı'nın ise 3 yıldır Ay Jeotermal A.Ş. şirketinden huzur hakkı aldığı ve almaya devam ettiği belirlendi.
Yine Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Serap Şimşek ile Sultanhisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürü Nurver Işlak'ın da Aytermal A.Ş şirketine yönetim kurulu üyesi yapıldığı ve huzur hakkı adı altında ikinci maaş aldığı ortaya çıktı.
Çerçioğlu'nun belediyeyi kendi aile çevrisine peşkeş çekmesi pes dedirtti. CHP Aydın Eski Merkez İlçe Başkanı Ayhan Başdemir, iki yıl önce yaptığı açıklamada Çerçioğlu'nu liyakat konusunda eleştirmiş, "Çerçioğlu'nun oğlunun sınıf arkadaşı 27,5 yaşındaki Cüneyt Emirhan Şahin'in önlenemez yükselişini gündeme getiremiyorlar. Neden Acaba?" diyerek, liyakat eleştirisi yapmıştı.
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