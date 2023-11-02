İstanbul'da uluslararası suç örgütü operasyonu! Hakan Ayık enselendi "Comanchero" çökertildi

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak'ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle.

Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalate teslim edeceğiz.