Yalova limanında uyuşturucu operasyonu! 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar yakalandı...

İşte Bolat'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK!

Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir.

Ekiplerimizi başarıları için tebrik ediyor, görevlerinde kolaylık diliyorum.