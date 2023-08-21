CHP'li belediyelerde yolsuzluk kavgası! Özlem Çerçioğlu ile Fatih Atay birbirine girdi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında yolsuzluk kavgası çıktı. Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi için "Ben onların neler çaldığını biliyorum. Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar." ifadelerini kullanan Atay'a, "Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz." sözleriyle yanıt verdi.