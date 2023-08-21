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CHP'li belediyelerde yolsuzluk kavgası! Özlem Çerçioğlu ile Fatih Atay birbirine girdi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında yolsuzluk kavgası çıktı. Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi için "Ben onların neler çaldığını biliyorum. Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar." ifadelerini kullanan Atay'a, "Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz." sözleriyle yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 07:12
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CHP’li belediyelerde yolsuzluk kavgası! Özlem Çerçioğlu ile Fatih Atay birbirine girdi

Aydın'ın, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, bir süre önce bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesi için "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 Milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasında bulundu. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da partisinin Nazilli İlçe Kongresinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı hedef aldı.

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CHP’li belediyelerde yolsuzluk kavgası! Özlem Çerçioğlu ile Fatih Atay birbirine girdi

Kongrede konuşan Özlem Çerçioğlu, "Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de.

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CHP’li belediyelerde yolsuzluk kavgası! Özlem Çerçioğlu ile Fatih Atay birbirine girdi

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYİ AÇIKLAYAMIYORSAN, GÜLE GÜLE
Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli.

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CHP’li belediyelerde yolsuzluk kavgası! Özlem Çerçioğlu ile Fatih Atay birbirine girdi

Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz.

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CHP’li belediyelerde yolsuzluk kavgası! Özlem Çerçioğlu ile Fatih Atay birbirine girdi

Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın" dedi. İki CHP'li belediyenin birbirlerini yolsuzlukla suçlaması ise "Tencere dibin kara, seninki benden kara" atasözünü hatırlattı.