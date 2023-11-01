Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana’ya gidecek

TÜRK DEVLETLERİ TOPLANIYOR

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, "Türk Devri" teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde Astana'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.