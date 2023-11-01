Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana'ya gidecek
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Devri” teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde Astana’yı ziyaret edecek.
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi adımları tüm hızıyla devam ediyor.
TÜRK DEVLETLERİ TOPLANIYOR
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, "Türk Devri" teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde Astana'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.
ELE ALINACAK KONULAR
Dönem Başkanlığı'nın Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, Teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacaklar ve güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
ZİRVEDE HİTAP EDİP LİDERLERLE GÖRÜŞECEK
3 Kasım Cuma günü düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Başkan Erdoğan, toplantı marjında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapacak.
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