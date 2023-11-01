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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana'ya gidecek

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Giriş: 01.11.2023 18:00
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Devri” teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde Astana’yı ziyaret edecek.
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