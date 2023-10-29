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Dünyada Türkiye Yüzyılı coşkusu yaşandı: Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağı renklerine büründü

29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyada Türkiye Yüzyılı coşkusu yaşandı. İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı (Plaza de Cibeles) kırmızı beyaz renklere bürünürken, Belarus, Hindistan, Mısır, Katar ve Bosna Hersek gibi pek çok ülkede Türk bayrakları dalgalandı. Öte yandan Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı. İşte Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında dünyadan görüntüler...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 22:01 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 23:21
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Dünyada Türkiye Yüzyılı coşkusu yaşandı: Cumhuriyet’in 100. yılında Türk bayrağı renklerine büründü

29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamarı ülke genelinde büyük coşkuyla yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyada Türkiye Yüzyılı coşkusu yaşandı: Cumhuriyet’in 100. yılında Türk bayrağı renklerine büründü

SoloTürk gösterisi hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgiyle izlendi.

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Dünyada Türkiye Yüzyılı coşkusu yaşandı: Cumhuriyet’in 100. yılında Türk bayrağı renklerine büründü

İstanbul Boğazı'nda binlerce drone Türk bayrağı şölenini izletti.

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Dünyada Türkiye Yüzyılı coşkusu yaşandı: Cumhuriyet’in 100. yılında Türk bayrağı renklerine büründü

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü yalnızda Türkiye'de değil bazı ülkelerde de coşkuyla karşılandı. Hem batıda hem de doğuda Türk bayrağının asaleti dalgalandı.

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Dünyada Türkiye Yüzyılı coşkusu yaşandı: Cumhuriyet’in 100. yılında Türk bayrağı renklerine büründü

İŞTE CUMHURİYET'İN 100. YILI COŞKUSUNU YAŞAYAN BAZI ÜLKELER