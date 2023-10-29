29 Ekim 2023, Pazar
Dünyada Türkiye Yüzyılı coşkusu yaşandı: Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağı renklerine büründü
29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyada Türkiye Yüzyılı coşkusu yaşandı. İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı (Plaza de Cibeles) kırmızı beyaz renklere bürünürken, Belarus, Hindistan, Mısır, Katar ve Bosna Hersek gibi pek çok ülkede Türk bayrakları dalgalandı. Öte yandan Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı. İşte Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında dünyadan görüntüler...
Giriş Tarihi: 29.10.2023 22:01 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 23:21
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