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Başkan Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası" aldığı iddiası yalanlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2023
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Başkan Erdoğan’ın Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.

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