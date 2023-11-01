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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya DYK Başkanı Tekale ile görüştü

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Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya DYK Başkanı Tekale ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Muhammed Tekale’yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Muhammed Tekale'yi ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Basına kapalı görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

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