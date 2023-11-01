Emine Erdoğan başkanlık etti! BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

Bu hedefle bir kez daha Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, çözüm için harekete geçme kararlılığını vurgulayan kurul üyelerine teşekkür eden Erdoğan, toplantının Türkiye ve dünya adına hayırlara vesile olmasını diledi.