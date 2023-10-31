Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye artık aşı merkezi olacak! Hepatit-A üretimi başlayacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aşı Üretim Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin kalkınması adına katkı sağlayan her şirkete destek verdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, kurulan Hepatit-A tesisinin alandaki boşluğu dolduracağını vurguladı. Türkiye'nin koronavirüs sürecini başarıyla yönettiğini söyleyen Erdoğan, salgından zayıflayarak değil güçlenerek çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca "Artık Hepatit-A aşsı dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek. Dünyada bu aşıyı yüksek kalite üreten 4. ülke olacağız." dedi.
Başkan Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde KeyVac Aşı Fabrikası'nın açılışına katıldı. Erdoğan, tesisin kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek, "14 bin metrekare kapalı alanı, 12 bin metrekare fabrika üretim hattı ve 2 bin metrekare ofis alanından oluşan fabrikamız en son teknolojiyle donatılmıştır. Toplam 29 bin 500 metrekare fabrika sahasıyla KeyVac üretmeyi planladığı diğer aşılarda da inşallah öncü bir rol üstlenecektir" dedi.
'İNSANLARIMIZA BİRİNCİ SINIF SAĞLIK HİZMETİ SAĞLADIK'
Koronavirüs salgını döneminde yaşananların, aşı üretim kapasitesinin önemini gözler önüne serdiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye, bu süreci hükümetimizin attığı kararlı ve etkili adamlar sonucunda dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yönetmiştir. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Güçlü altyapımız ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Yerli aşımızla birlikte salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk. Ekonomide de farklı destek paketleri ile iş dünyamızın ve çalışanlarımızın yanında olduk. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide yıkıcı sonuçları olacak sert adımlar atmaktan uzak durduk. Bunun yanında salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği vererek insanlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemiz son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen salgından zayıflayarak değil; güçlenerek, dostlarının sayısını artırarak çıkmıştır. Bu başarıda katkısı bulunan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm görevlilerimizi, kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.
HEPATİT A AŞISI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK
Erdoğan, Hepatit A aşısının 2012 yılından bu yana genel bağışıklama programında yer aldığını, Sağlık Bakanlığı'nca ücretsiz olarak 18'inci ve 24'üncü ayların sonunda olmak üzere her çocuğa 2 doz olarak uygulandığını vurguladı. Kronik karaciğer hastalığı ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar ile risk grubunda olan birçok kişinin de ücretsiz olarak aşılandığının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4'üncü ülke olacaktır. Açılışını yaptığımız bu önemli tesisle birlikte Hepatit A aşısında yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. Ayrıca bu alanda ülkemiz ileri teknolojiye ve yetişmiş insan kaynağına kavuşacaktır. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutladığımız bir dönemde hizmete giren KeyVac Hepatit A aşısı üretim fabrikasının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Aklını, emeğini, birikimini ve vizyonunu 'Türkiye Yüzyılı'nın emrine veren siz kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle, istihdamlarıyla Türkiye'yi büyütme davamıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum."
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