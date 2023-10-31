Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye artık aşı merkezi olacak! Hepatit-A üretimi başlayacak...

Başkan Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde KeyVac Aşı Fabrikası'nın açılışına katıldı. Erdoğan, tesisin kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek, "14 bin metrekare kapalı alanı, 12 bin metrekare fabrika üretim hattı ve 2 bin metrekare ofis alanından oluşan fabrikamız en son teknolojiyle donatılmıştır. Toplam 29 bin 500 metrekare fabrika sahasıyla KeyVac üretmeyi planladığı diğer aşılarda da inşallah öncü bir rol üstlenecektir" dedi.



'İNSANLARIMIZA BİRİNCİ SINIF SAĞLIK HİZMETİ SAĞLADIK'



Koronavirüs salgını döneminde yaşananların, aşı üretim kapasitesinin önemini gözler önüne serdiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye, bu süreci hükümetimizin attığı kararlı ve etkili adamlar sonucunda dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yönetmiştir. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Güçlü altyapımız ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Yerli aşımızla birlikte salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk. Ekonomide de farklı destek paketleri ile iş dünyamızın ve çalışanlarımızın yanında olduk. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide yıkıcı sonuçları olacak sert adımlar atmaktan uzak durduk. Bunun yanında salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği vererek insanlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemiz son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen salgından zayıflayarak değil; güçlenerek, dostlarının sayısını artırarak çıkmıştır. Bu başarıda katkısı bulunan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm görevlilerimizi, kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.