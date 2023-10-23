İsveç’in NATO’ya katılım protokolü TBMM’ye sevk edildi!

KARAR TBMM'NİN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Ankara'ya verdiği sözlerini henüz yerine getirmediğini, kararın TBMM'ye kalacağını söylemişti.

Erdoğan, "Stockholm sokaklarında terör eylemleri devam ediyor. Bize verilen sözler tutulmadı. Meclisimin nasıl bir tavır alacağını göreceğiz." dedi.

Mayıs 2022 tarihinde, Ukrayna'da yaşanan olayların arka planında Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılım başvurusunda bulundu. 4 Nisan'da Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu. İsveç'in başvurusu henüz Macaristan ve Türkiye'den nihai onay almadı.