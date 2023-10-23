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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'ye sevk edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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İsveç’in NATO’ya katılım protokolü TBMM’ye sevk edildi!

Son dakika haberine göre İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi.

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.

İletişim Başkanlığı konuyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KARAR TBMM'NİN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Ankara'ya verdiği sözlerini henüz yerine getirmediğini, kararın TBMM'ye kalacağını söylemişti.

Erdoğan, "Stockholm sokaklarında terör eylemleri devam ediyor. Bize verilen sözler tutulmadı. Meclisimin nasıl bir tavır alacağını göreceğiz." dedi.

Mayıs 2022 tarihinde, Ukrayna'da yaşanan olayların arka planında Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılım başvurusunda bulundu. 4 Nisan'da Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu. İsveç'in başvurusu henüz Macaristan ve Türkiye'den nihai onay almadı.

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