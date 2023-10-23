23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis A Haber'de anlattı: Gazze’de salgın hastalıklar başladı

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis A Haber'de anlattı: Gazze’de salgın hastalıklar başladı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
ABONE OL
Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis A Haber’de anlattı: Gazze’de salgın hastalıklar başladı

Gazze’de hastaneler ne durumda?Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı. Mahlis, "40 kuvöz var. Onlar güneş enerjisine bağlı. Ne yazık ki 10 çocuğun ailelerini bilmiyoruz. Evlerine gitmeleri lazım ama soran yok." dedi.

KATİL İsrail, Gazze'de sivillerin üzerinde bombalar yağdırdı. Hastaneleri dahi bombalayan soykırımcı İsrail, gece gündüz çocukları katlediyor.

Peki Gazze'de son durum ne? Hastaneler ne durumda? Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı. Sözleri yürekleri parçaladı.

"GÜNEŞ ÇIKMAZSA BU BEBEKLER ÖLÜR"

İşte o açıklamalar;

Son durum gitgide zorlaşıyor. Cerrahi bölümü kontrolden çıkmış. Hastalar koridorlarda yerlerde. Yakıt ve malzeme sorunu var. Kuvözler güneş enerjisi ile çalışıyor. Güneş çıkmazsa bu bebekler ölürler.

10 ÇOCUĞUN AİLELERİNİ BİLMİYORUZ

40 kuvöz var. Onlar güneş enerjisine bağlı. Ne yazık ki 10 çocuğun ailelerini bilmiyoruz. Evlerine gitmeleri lazım ama soran yok.

ANNELERİ ŞEHİT OLDU

İki çocuğun anneleri şehit oldu. Bunlar yetim. Gerçekten vahim bir durum.

İLGİNÇ BİR BOMBA KULLANDILAR!

Dün gece İsrailliler saldırdı. İlginç bir bomba vücudun yüzde 70 ya da 100'ünü yanık yapıyor paramparça yapıyor yaralı ve şehitleri.

SALGIN HASTALIKLAR BAŞLADI

Gün güne hayat zorlaşıyor. Çok kötü durumdayız. Gazze'de salgın hastalıklar başladı.

CANLI YAYINDA SALDIRI

Şimdi bizim evimizin çevresinde saldırı var. Ev sallanıyor şimdi. Gerçekten çok vahim.

Gazze’de salgın hastalıklar başladı "GAZZE'DE SALGIN HASTALIKLAR BAŞLADI"

Gazzeli doktordan A Haber’de yürek yakan sözler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA