Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis A Haber’de anlattı: Gazze’de salgın hastalıklar başladı

"GÜNEŞ ÇIKMAZSA BU BEBEKLER ÖLÜR"

İşte o açıklamalar;

Son durum gitgide zorlaşıyor. Cerrahi bölümü kontrolden çıkmış. Hastalar koridorlarda yerlerde. Yakıt ve malzeme sorunu var. Kuvözler güneş enerjisi ile çalışıyor. Güneş çıkmazsa bu bebekler ölürler.

10 ÇOCUĞUN AİLELERİNİ BİLMİYORUZ

40 kuvöz var. Onlar güneş enerjisine bağlı. Ne yazık ki 10 çocuğun ailelerini bilmiyoruz. Evlerine gitmeleri lazım ama soran yok.