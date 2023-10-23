Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis A Haber'de anlattı: Gazze’de salgın hastalıklar başladı
Gazze’de hastaneler ne durumda?Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı. Mahlis, "40 kuvöz var. Onlar güneş enerjisine bağlı. Ne yazık ki 10 çocuğun ailelerini bilmiyoruz. Evlerine gitmeleri lazım ama soran yok." dedi.
KATİL İsrail, Gazze'de sivillerin üzerinde bombalar yağdırdı. Hastaneleri dahi bombalayan soykırımcı İsrail, gece gündüz çocukları katlediyor.
Peki Gazze'de son durum ne? Hastaneler ne durumda? Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı. Sözleri yürekleri parçaladı.
"GÜNEŞ ÇIKMAZSA BU BEBEKLER ÖLÜR"
İşte o açıklamalar;
Son durum gitgide zorlaşıyor. Cerrahi bölümü kontrolden çıkmış. Hastalar koridorlarda yerlerde. Yakıt ve malzeme sorunu var. Kuvözler güneş enerjisi ile çalışıyor. Güneş çıkmazsa bu bebekler ölürler.
10 ÇOCUĞUN AİLELERİNİ BİLMİYORUZ
40 kuvöz var. Onlar güneş enerjisine bağlı. Ne yazık ki 10 çocuğun ailelerini bilmiyoruz. Evlerine gitmeleri lazım ama soran yok.
ANNELERİ ŞEHİT OLDU
İki çocuğun anneleri şehit oldu. Bunlar yetim. Gerçekten vahim bir durum.
İLGİNÇ BİR BOMBA KULLANDILAR!
Dün gece İsrailliler saldırdı. İlginç bir bomba vücudun yüzde 70 ya da 100'ünü yanık yapıyor paramparça yapıyor yaralı ve şehitleri.
SALGIN HASTALIKLAR BAŞLADI
Gün güne hayat zorlaşıyor. Çok kötü durumdayız. Gazze'de salgın hastalıklar başladı.
CANLI YAYINDA SALDIRI
Şimdi bizim evimizin çevresinde saldırı var. Ev sallanıyor şimdi. Gerçekten çok vahim.
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