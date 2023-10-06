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Son dakika: İsveç'in NATO üyeliği! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 22 dosya reddedildi

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Son dakika: İsveç’in NATO üyeliği! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 22 dosya reddedildi

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Tunç, "İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, 22'si reddedildi. Ortağınızın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne ev sahipliği yaparsanız, teröristleri iade etmezseniz NATO üyeliğinde olumlu ilerleme söz konusu olmaz." dedi.

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