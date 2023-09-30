İsveç sokaklarında PKK eylemi! Skandallara bir yenisi eklendi

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösteri düzenledi. Stockholm'deki Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.