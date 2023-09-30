İsveç sokaklarında PKK eylemi! Skandallara bir yenisi eklendi
NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te skandal üstüne skandal yaşanıyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın yakılmasının ardından bu kez de terör örgütü PKK İsveç sokaklarında eylem düzenledi.
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösteri düzenledi. Stockholm'deki Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.
Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri Başkan Erdoğan aleyhinde sloganlar attı. Polis gözetiminde İsveç Meclisine doğru yürüyüşe geçen terör yandaşları "NATO'ya hayır" sloganları attı.
İsveç polisi, terör yandaşlarının yürüyüşüne engel olunmaması için önlem ve yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.
İSVEÇ'TE SON BİR AYDA PKK/YPG PROVOKASYONLARI
İsveç Meclisinin 13 Eylül'deki açılışını fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer almıştı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 25 Eylül'de toplanan bir grup terör örgütü destekçileri PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçasının önünde şarkı söyleyip bunu da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.
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