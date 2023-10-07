Yine İsveç yine skandal! Polis gözetiminde terör örgütü propagandası yaptılar
NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te yine skandal bir olay yaşandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de, Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye karşıtı sloganlar atarak polis gözetiminde terör örgütü propagandası yaptı.
Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, terör örgütünü simgeleyen paçavralarla örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak İsveç Meclisine kadar yürüdü.
İsveç'in NATO'ya üye olmasına karşı pankartlar taşıyan PKK/YPG yandaşları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar attı.
İsveç polisi, terör yandaşlarının yürüyüşlerini engelsiz tamamlamaları için önlem alarak güzergahtaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.
İSVEÇ'TE SON BİR AYDAKİ PKK/YPG PROVOKASYONLARI
İsveç Meclisinin 13 Eylül'deki açılışını fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.
Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı yakması yer almıştı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 25 Eylül'de toplanan bir grup terör örgütü destekçisi, PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçasının önünde şarkı söylemiş ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Terör yandaşları, 30 Eylül'de ise Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanmış ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istemişti.
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