Yine İsveç yine skandal! Polis gözetiminde terör örgütü propagandası yaptılar

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 25 Eylül'de toplanan bir grup terör örgütü destekçisi, PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçasının önünde şarkı söylemiş ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Terör yandaşları, 30 Eylül'de ise Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanmış ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istemişti.