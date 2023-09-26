Başkan Erdoğan’dan ABD’ye F-16 tepkisi! İsveç şartına yanıt gecikmedi: Sizin kongreniz varsa bizim de parlamentomuz var



"SİZİN KONGRENİZ VARSA BİZİM DE PARLAMENTOMUZ VAR"

Zaten İsveç'i F-16 ile bağlı hale getiriyorlar. Yani diyorlar ki bunu halledin. Kanada aynı şeyi yapıyor, Amerika da aynı şeyi yapıyor. Biz de diyoruz ki, "sizin kongreniz varsa bizim de parlamentomuz var." Biz parlamentomuzu geri plana atamayız ki. Yani bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliğimiz içerisinde biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Netice itibariyle İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili kararı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi verecektir. Meclisimiz bu konu ile ilgili her gelişmeyi en ince ayrıntısına kadar takip etmektedir. O kararı ne zaman vereceği de kararın ne olacağı da meclisimizin takdirindedir. Meclis'in gündemine konu geldiğinde kararın nasıl olacağını hep birlikte görürüz.