Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi! İsveç şartına yanıt gecikmedi: Sizin kongreniz varsa bizim de parlamentomuz var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Türkiye düşmanlığıyla tanınan ve F-16 satışı konusunda en büyük engellerden biri olarn ABD'li Senatör Bob Menendez hakkında konuştu. Erdoğan, Menendez'in Türkiye karşıtı bir engelleyici faaliyetler yürüttüğünü söylerken "Artık ABD'den net bir yanıt bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca ABD'nin F-16 konusunu İsveç'in NATO üyeliğine bağlanmasına tepki gösterirken "Sizin kongreniz varsa bizim de parlamentomuz var.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li senatör Bob Menendez New York'taki bir etkinlikte Türkiye'ye F-16 satışına kesin olarak karşı olduğunu yineledi.
"KABUL ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Konuyla ilgili Menendez Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satılmasıyla ilgili henüz güncel bir yeniliğin olmadığını ifade ederek, "Konuyla ilgili herhangi bir bildirim almadım. Herhangi bir bilgim yok. Ancak mevcut koşullar altında bu durumu kabul etmeyi düşünmüyorum" dedi.
Başkan Erdoğan Menendez'in Türkiye karşıtı bu tutumuna ilişkin Azerbaycan dönüşü gazetecilerle uçakta gerçekleştirdiği söyleşide konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın öne çıkan sözleri:
"HAKAN FİDAN TAKİP EDECEK"
Bizim, F-16'larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD'li senatör Bob Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika'da görüştüler. Bu görüşmeler hala devam ediyor.
"BİZE KARŞI ENGELLEYİCİ FAALİYET YÜRÜTÜYOR"
Ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor.
"ARTIK NET BİR YANIT BEKLİYORUZ"
Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda ABD'den artık net bir yanıt bekliyoruz.
"İHTİYACIMIZ OLDUĞU HALDE VERMEMİŞLERDİ"
Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız. Bu konu dahi bizlere savunma sanayii noktasında kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha önce İHA-SİHA noktasında da aynı durumdaydık. O zamanlar Predatör meselesi vardı. İhtiyacımız olduğu halde müttefikimizden alamamıştık. Ne yaptık, kendi İHA'larımızı ürettik. Durmadık SİHA yaptık, TİHA yaptık, Kızılelma yaptık, Hürkuş yaptık, Atak yaptık… Şimdi de F-16'lara ihtiyacımız var fakat bir yandan da yeni nesil savaş uçağımız Kaan'ı üretmek için çalışıyoruz.
"SİZİN KONGRENİZ VARSA BİZİM DE PARLAMENTOMUZ VAR"
Zaten İsveç'i F-16 ile bağlı hale getiriyorlar. Yani diyorlar ki bunu halledin. Kanada aynı şeyi yapıyor, Amerika da aynı şeyi yapıyor. Biz de diyoruz ki, "sizin kongreniz varsa bizim de parlamentomuz var." Biz parlamentomuzu geri plana atamayız ki. Yani bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliğimiz içerisinde biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Netice itibariyle İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili kararı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi verecektir. Meclisimiz bu konu ile ilgili her gelişmeyi en ince ayrıntısına kadar takip etmektedir. O kararı ne zaman vereceği de kararın ne olacağı da meclisimizin takdirindedir. Meclis'in gündemine konu geldiğinde kararın nasıl olacağını hep birlikte görürüz.
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