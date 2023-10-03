İsveç NATO için Türkiye’nin kararını bekliyor! İsveç Başbakanı Kristersson’dan yeni açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurul toplantısı için ABD ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan, NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç ile ilgili şu cümleleri aktarmıştı;

"PARLAMENTOMUZ KARAR VERMEDEN EVET HAYIR DEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bu konuda özellikle Batı ikide bir 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir. Şu anda İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın ama kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir? Bunlar sözlerini yerine getirmiyor demektir. Ve yine terör eylemleri caddelerde devam ediyor demektir. Bize verilen sözler tutulamadığı zaman benim parlementom bu konuda nasıl bir tavır takınır bunu herkes takdir etsin. F-16'larla ilgili ne deniyor işte "Temsilciler Meclisi karar vermeden bu olmaz" tamam da orda Temsilciler Meclisi varsa benim de parlementom var. Sevk etmekse biz böyle bir talebi parlamentomuza sevk ederiz ama nasıl bir karar çıkar, o parlamentomuzun takdiri.