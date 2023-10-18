A Haber çatışma bölgesinde | Ateşkes var mı yok mu? Refah Sınır Kapısı açılacak mı?
A Haber ekipleri savaş bölgesinde. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt olayların başladığı ilk günden bu yana bölgede çok çarpıcı görüntülere, saldırı anlarına da tanıklık ettiler. Dün İsrail çocuklar ilen kadınların sığındığı bir hastaneyi hedef aldı ve 500’de fazla masum can verdi. Hastane saldırısına isyan eden Emine Kavasoğlu dünyanın iki yüzlülüğünü ortaya seren sözler kullandı. Kavasoğlu, “ABD kara saldırı olmaması için İsrail’e telkinlerde bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşında; Rusya’ya yönelik anında yaptırımlar yapıldı ama 12 gündür kapalı olan Refah Kapısı açılamıyor. Kimse İsrail’e yaptırım uygulamıyor.” dedi. Peki bugün bölgede durum ne? İste tüm detaylar….
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 12. gününde de sürüyor. Bölgede ölenlerin sayısı 4 bin yaklaştı, yaralıların sayısı ise 15 bine geldi.
İsrail, bugün de saldırılarına devam etti. Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti öncesine denk geldi. İsrail güçleri dün akşam saatlerinde Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirildi.
Peki bugün bölgede neler oluyor? Ateşkes var mı yok mu? Refah Sınır Kapısı açılacak mı? Savaşın en sıcak anlarını ekrana taşıyan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden gelişmeleri aktardı.
Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Dün akşam 07.00'den itibaren çok yoğun bir saldırı başladı. Hamas'ın roket saldırılarının ardından çok yoğun bir hava saldırısı ve topçu atışı başladı. Böyle büyük bir vahşeti böyle büyük bir saldırıyı hiç kimse aklının ucundan bile geçiremezdi. Hastane bombalandı. Evleri ve okulları boşaltın çağrıları sonrası evleri ve okulları bombaladılar. Günlerdir İsrail "hastaneleri boşaltın" çağrıları yapıyordu. Tabi ki bu mümkün değil ve çok sayıda insan tedavi görüyordu. Ve insanlar güvenli olduğu için oralara sığınıyordu. Bir uyarı yapılıyordu ama kimse böyle bir saldırı beklemiyordu.
Biz o patlamanın yaşandığı sırada Sderot'taydık ve çok güçlü bir patlama sesi duyduk sonra işte o hastane vuruldu haberi geldi. Çok acı bir durum yaşandı ve en az 500 kişi hayatını kaybetti. Günün aydınlanmasıyla birlikte daha acı bir durum ortaya çıkacak. Bölgede elektrik yok kayıpları tespit edebilmek çok güç. Hastanenin kapasitesinin bin 500 olduğu söyleniyordu bölgede zaten çok az sayıda hastane hizmet veriyordu.
İsrail saldırıyı kendisinin yapmadığını iddia etti. Ancak bir mesaj paylaşıldı ve hemen silindi. İsrail, o hastane dahil 5 hastanenin boşaltılması yönünde uyarı yapmıştı. Zaten bu hastanenin vurulması bekleniyordu. Hastaneyi vurduktan sonra da durmadılar bölgeye bomba yağdırmaya devam ettiler. BM okulları vuruldu, okulların çevresindeki binalar yok edildi. Günlerdir Han Yunus bölgesi bomba yağmuru altında. Han Yunus güneyde yar alıyor. Burada şöyle bir durum var; günlerdir ölüm yağan Han Yunus'u güvenli tahliyelerin yapılması için önerilen bir bölge. Dün gece boyunca saldırılar devam etti.
ABD Başkanı Joe Biden bugün buraya gelecek. ABD, İsrail'e yardım yaptığını ama bunu sivillerin öldürülmesi için yapmadıklarını açıkladı. ABD'nin bu açıklamasının arkasında ise hastaneye yapılan saldırı ile ilgili. Dün yapılan saldırıda ABD'ye ait KK-84 tipi sığınak delici bombanın kullanıldığı söyleniyor. İşte ABD'nin bu açıklamayı yapması oldukça dikkat çekici. Hastane saldırısına ilişkin birçok yerden "kabul edilemez" açıklamaları geldi. Günlerdir yapılan açıklamaların dozajı arttı ama burada hiçbir şey değişmeyecek. Bende "kabul edilemez" diyorum. BM ile ben aynı açıklamaları yaptıktan sonra BM'nin bir anlamı yok.
Çocuklar öldürüldü. Bunun daha ötesi yok; anlatacak kelime yok. Kameralara inanılmaz görüntüler yansıdı. Canlarını kurtarmaya çalışanlar, parçalanmış bedenler. Biden ile yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi ama buradan değişen bir şey yok. Bombalar yağıyor kadınlar ve çocuklar ölmeye devam ediyor. ABD'den savaşın durması için bir adım atması beklenmiyor. ABD kara saldırı olmaması için İsrail'e telkinlerde bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşında; Rusya'ya yönelik anında yaptırımlar yapıldı ama 12 gündür kapalı olan Refah Kapısı açılamıyor. Kimse İsrail'e yaptırım uygulamıyor. Tampon bölge oluşturmak için Biden'ın geldiği ve çantasında bunun olduğu söyleniyor. 10-15 KM'li bir alanda sınır kapısında böyle bir plan var. Bu da İsrail kontrolünde olacak. Dolayısıyla çok somut bir adım önemli bir gelişme beklenmiyor.
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