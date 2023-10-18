A Haber çatışma bölgesinde | Ateşkes var mı yok mu? Refah Sınır Kapısı açılacak mı?

Çocuklar öldürüldü. Bunun daha ötesi yok; anlatacak kelime yok. Kameralara inanılmaz görüntüler yansıdı. Canlarını kurtarmaya çalışanlar, parçalanmış bedenler. Biden ile yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi ama buradan değişen bir şey yok. Bombalar yağıyor kadınlar ve çocuklar ölmeye devam ediyor. ABD'den savaşın durması için bir adım atması beklenmiyor. ABD kara saldırı olmaması için İsrail'e telkinlerde bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşında; Rusya'ya yönelik anında yaptırımlar yapıldı ama 12 gündür kapalı olan Refah Kapısı açılamıyor. Kimse İsrail'e yaptırım uygulamıyor. Tampon bölge oluşturmak için Biden'ın geldiği ve çantasında bunun olduğu söyleniyor. 10-15 KM'li bir alanda sınır kapısında böyle bir plan var. Bu da İsrail kontrolünde olacak. Dolayısıyla çok somut bir adım önemli bir gelişme beklenmiyor.

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