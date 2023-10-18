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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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