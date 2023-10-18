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Savaş suçları madde madde liste | İsrail kaç tane savaş suçu işledi? Savaş suçları nedir, nerede yargılanır, cezası nedir? Hastaneye saldırı, soykırım...

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Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Savaş suçları madde madde liste | İsrail kaç tane savaş suçu işledi? Savaş suçları nedir, nerede yargılanır, cezası nedir? Hastaneye saldırı, soykırım...

Savaş suçları nelerdir, madde madde sıralı liste vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşralci İsrail güçlerinin Filistinlileri uyguladığı şiddet ve soykırım seviyesi giderek artıyor. En son hastaneyi hedef alan işgalci İsrail güçlerinin tüm dünyanın gözü önünde kaç tane savaş suçunu ihlal ettiği ise araştırılıyor. Peki savaş suçları nedir, nerede yargılanır, cezası nedir?

Savaş suçları, uluslararası hukukta ve uluslararası anlaşmalarla düzenlenen ciddi ihlalleri ifade eder. İşgalci İsrail güçlerinin Filistin'deki şiddet olaylarına ilişkin endişeler, tüm dünya tarafından yakından izlenmektedir. Savaş suçlarının örnekleri arasında sivil nüfusa yönelik saldırılar, sivil nesnelere kasıtlı zarar verme, işkence, soykırım, sivil insanlara keyfi olarak zarar verme ve esirlerin kötü muamelesi bulunmaktadır. İşte uluslarası savaş suçları...

SAVAŞ SUÇU NEDİR?

Savaş suçu, uluslararası hukukta ve uluslararası anlaşmalarla düzenlenen bir kavramdır ve savaş sırasında işlenen ciddi ve sistemli ihlalleri ifade eder. Savaş suçları, askeri çatışma veya savaş durumunda, insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka aykırı eylemleri içerir. Bu suçlar sivil nüfusun korunmasını ve savaşın kurallarına uyulmasını hedefler.

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Sivil nüfusa saldırı:Sivil nüfusu kasıtlı olarak hedef almak veya zarar vermek.

Sivil nesnelere saldırı:Sivil altyapıya veya sivil nesnelere kasıtlı zarar vermek veya saldırmak.

Zorla çalıştırma: Sivilleri zorla çalıştırmak, esir alınanları zorla çalıştırmak veya kölelik benzeri koşullarda çalıştırmak.

Kimyasal ve biyolojik silahların kullanımı: Kimyasal ve biyolojik silahların savaşta kullanılması.

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Esirlerin kötü muamelesi: Esirlerin insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye tabi tutulması veya işkence yapılması.

Nüfus sürgünü veya yerinden edilme: Kasıtlı olarak sivil nüfusun yerinden edilmesi veya sürgün edilmesi.

Soykırım: Bir etnik, dini veya ulusal grubu tamamen veya kısmen imha etme amacıyla eylemlerde bulunmak.

Sivil insanlara yönelik keyfi öldürme: Sivil insanların kasıtlı olarak öldürülmesi.

Esirlerin usulsüz infazı: Esirlerin yasal prosedürlere uygun olmadan öldürülmesi veya infaz edilmesi.

Tıbbi yardımın engellenmesi: Sivillerin tıbbi yardım ve insani yardım almasını engellemek veya savaş sırasında hastane ve sağlık tesislerine saldırmak.

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Bu sadece savaş suçlarına dair bazı örneklerdir ve savaş suçları hukuku uluslararası anlaşmalar ve yasalarla daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Savaş suçları, uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanabilir ve sorumlular uluslararası hukuk tarafından cezalandırılabilir.

SAVAŞ SUÇLARI NEREDE YARGILANIR?

Savaş suçlarına ilişkin şikayetler veya savaş suçlarına karşı soruşturmalar genellikle uluslararası veya ulusal mahkemelerde yürütülür. İşte savaş suçlarına ilişkin şikayetlerin veya soruşturmaların nereye yapılması gerektiği hakkında bazı bilgiler:

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC): Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım gibi ciddi suçları yargılamakla görevlidir. Mahkeme, Roma Statüsü adlı uluslararası bir anlaşma temelinde kurulmuştur. Ancak, ICC'ye başvurular sınırlı koşullara tabi olduğundan, bu mahkemede dava açmak bazen zor olabilir.

Ulusal Mahkemeler: Savaş suçlarına karşı yerel veya ulusal mahkemeler, ülkenin yargı sistemine tabi olarak da yargılanabilir. Birçok ülke, savaş suçlarına karşı dava açmak için özel mahkemeler veya birimler kurmuş ve ulusal yasalarına dayanarak bu suçları yargılamaktadır.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ): Uluslararası Adalet Divanı, devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve uluslararası hukuk konularında görüş bildirmekle görevlidir. Ancak, ICJ savaş suçlarına bireysel olarak dair davalara bakmaz.

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