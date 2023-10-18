Savaş suçları madde madde liste | İsrail kaç tane savaş suçu işledi? Savaş suçları nedir, nerede yargılanır, cezası nedir? Hastaneye saldırı, soykırım...

SAVAŞ SUÇLARI NEREDE YARGILANIR?

Savaş suçlarına ilişkin şikayetler veya savaş suçlarına karşı soruşturmalar genellikle uluslararası veya ulusal mahkemelerde yürütülür. İşte savaş suçlarına ilişkin şikayetlerin veya soruşturmaların nereye yapılması gerektiği hakkında bazı bilgiler:

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC): Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım gibi ciddi suçları yargılamakla görevlidir. Mahkeme, Roma Statüsü adlı uluslararası bir anlaşma temelinde kurulmuştur. Ancak, ICC'ye başvurular sınırlı koşullara tabi olduğundan, bu mahkemede dava açmak bazen zor olabilir.

Ulusal Mahkemeler: Savaş suçlarına karşı yerel veya ulusal mahkemeler, ülkenin yargı sistemine tabi olarak da yargılanabilir. Birçok ülke, savaş suçlarına karşı dava açmak için özel mahkemeler veya birimler kurmuş ve ulusal yasalarına dayanarak bu suçları yargılamaktadır.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ): Uluslararası Adalet Divanı, devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve uluslararası hukuk konularında görüş bildirmekle görevlidir. Ancak, ICJ savaş suçlarına bireysel olarak dair davalara bakmaz.