O direnişin simge ismi! Osmanlı torunundan hodri meydan: Kıyamete kadar buradayız

Filistin direnişinin simge ismi Tütüncü'nün, hayranı olduğu Başkan Erdoğan için de söyleyecekleri vardı. Tütüncü, "Erdoğan'ı tüm kalbimle seviyorum. Aynı babam gibi, abim gibi seviyorum. Çünkü Erdoğan her şeyi, herkes için yapıyor. İnşallah belki 3 ay sonra, belki 1 ay sonra tüm Türkler ve Erdoğan El Aksa'ya gelir. Türkiye'deki tüm Müslümanlara selam olsun." dedi.

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