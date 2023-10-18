O direnişin simge ismi! Osmanlı torunundan hodri meydan: Kıyamete kadar buradayız
A Haber ekiplerinden Özlem Aktay ve Arif Soner kalkan, İsrail zulmünün yıllardır en derinde hissedildiği yerde Kudüs'te. Direnişin simge isimlerinden biri olan; Arif Tütüncü A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. 10 ay önce çekilen fotoğrafıyla kendisine dönen İsrail namlusunun önünde tüm dünyaya mesaj vermişti o gün. Bugünkü mesajı da benzerdi, "Kıyamete kadar buradayız" dedi.
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip, Müslümanlara zulmettiği günlerden biriydi. Namlulardan biri Arif Tütüncü'ye döndü. Ama irkilip korkmak bir yana, gözünü bile kırpmadan, meydan okudu İsrail polisine...
56 yaşındaki Arif Tütüncü Kudüs'te yaşıyor. İsrail askeri polisi plastik mermiyle buraya saldırdığında o hiç istifini bozmadan sandalyesinde oturup pasif bir direniş sergilemişti. İşte bu direnişin ardından herkes Arif Tütüncü'yü merak etti. A Haber ekipleri onu Mescid-i Aksa'da buldu.
Arif Tütüncü mikrofonlarımıza, "Fotoğraf Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinden 10 ay önce. 500 kişi geldiler. Ben dışarıda oturuyordum, onlar da herkesi dışarı çıkarıyordu. Bu fotoğraf dünyadaki herkes içindi." dedi.
Aradan aylar geçti. Müslümanlar tıpkı dün olduğu gibi, bugün de Mescid-i Aksa'da nöbette. Tütüncü de öyle, "Kıyamete kadar buradayız" diyor. Tütüncü, "Ben ve benim gibi çok fazla insan El Aksa'nın orada oturuyor. Sadece ben değil, benim gibi birçok insan var El Aksa'da." ifadelerini kullandı.
Kudüs'te Osmanlı torunu Arif Tütüncü. Bu vakur duruşuyla bundan 10 ay önce kameralara takılmıştı. İsrail gücü de o fotoğraf karesinde yer alıyordu. Aradan 10 ay geçse de aslında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da pek de değişen bir şey olmadı. Yine İsrail güçleri içeride ve zaman zaman oraya ibadet için gelenlere o zulmü yaşatıyor.
Tüm Müslümanlar gibi, Arif Tütüncü'nün tek isteği de, yıllardır devam İsrail zulmünün bitmesi. Arif Tütüncü, "Ben her zaman El Aksa'dayım. İnşallah bir sonraki sefer bütün Türkler buraya gelir. İnşallah tüm insanlar El aksa'ya gelir." sözlerini kullandı.
Filistin direnişinin simge ismi Tütüncü'nün, hayranı olduğu Başkan Erdoğan için de söyleyecekleri vardı. Tütüncü, "Erdoğan'ı tüm kalbimle seviyorum. Aynı babam gibi, abim gibi seviyorum. Çünkü Erdoğan her şeyi, herkes için yapıyor. İnşallah belki 3 ay sonra, belki 1 ay sonra tüm Türkler ve Erdoğan El Aksa'ya gelir. Türkiye'deki tüm Müslümanlara selam olsun." dedi.
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