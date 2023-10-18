Sosyal medyada İsrail dezenfarmasyonu! Reklam çekimini gerçek gibi servis ettiler
İsrail ve Hamas arasında savaş sürerken, sosyal medya ve haberlerde kirli algı oluşturmak isteyenler de harekete geçti. O yalan haber ve görüntüler tek tek aydınlatıldı. İşte detaylar….
O iddialardan biri ABD merkezli TV kanalı NBC'ye aitti. NBC , öldürülen Hamas direnişçilerinin üzerinden çıkan gizli belgelere göre, kasıtlı olarak İsrail'deki ilkokullar ve çocukların hedef alındığını öne sürdü. Oysa çatışmaların başladığı 7 Ekim ve sonrasında okullar kapalıydı. Yani hedef alındığı iddia edilen çocuklar tatildeydi.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videodaki bebeği ise Hamas'ın kaçırdığı öne sürüldü. Oysa o video çatışmaların başlamasından bir ay önce 8 Eylül'de sosyal medyada paylaşılmıştı. İddialarla ilgisi yoktu.
En vahim iddialardan biri İsrailli bir televizyon kanalından geldi. Hamas direnişçilerinin 40 İsrailli bebeğin kafasını kestiği iddiası ortaya atıldı. Bu iddiayı İsrail ordusu bile doğrulamadı. Yetkililer, Anadolu Ajansı'na, ellerinde iddiaları doğrulayacak bilgi veya kanıtın olmadığını söyledi.
Ortada belgesi bile olmayan o iddiaya ABD Başkanı Joe B,den da destek çıktı ve "Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" dedi. Oysa Beyaz Saray'dan gelen açıklama çok farklıydı. Ne Biden ne de ABD'li yetkililer "kafaları kesilen bebeklerle ilgili görüntü" izlemişti.
"Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiası ile bazı sosyal medya hesaplarından görüntü paylaşıldı. İddiaya konu görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı tespit edildi.
"Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor" iddiasıyla paylaşılan görüntüler de dezenformasyon örneğiydi. İddiaya konu görüntüler İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından bir gün önce sosyal medyada paylaşılmıştı. Ve dövülen İsrailliler değil, Filistini destekleyen aktivistlerdi.
Filistinlilerin sahte cenaze düzenlediği iddiası da doğru değildi. Bahse konu görüntüler, yaklaşık üç yıl önce Kovid-19 pandemisi Döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze töreninde kaydedilmişti.
İngiliz The Times da "İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi" haberini Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis ederek manipülasyona imza attı. Oysa iddia İsrailli yetkililer veya bağımsız taraflarca teyit edilmemişti. The Times buna rağmen doğrulanamayan iddiayı, servis etti.
Sosyal medyada paylaşılan bir video ile "Filistinliler, sahte görüntü hazırlıyor" iddiası ortaya atıldı. Ne var ki iddiaya konu görüntüler Ağustos 2023'teki bir reklam filmi çekiminin kamera arkası görüntüleriydi. Bölgedeki gelişmelerle herhangi bir ilgisi yoktu.
"Hamas güçlerine ait bir paramotor, elektrik tellerine çarparak alev aldı" İddiası da sosyal medyada yer aldı. Bahse konu yamaç paraşütünün yüksek gerilim hattına çarptığı görüntü, yaklaşık dört ay önce bir video paylaşım sitesinde paylaşılmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili de bir fotoğraf servis edildi. "Hamas'la savaşmaya gönderdiği oğluyla vedalaşıyor" başlığı atıldı. İddiaya konu fotoğraf, Netanyahu'nun küçük oğlu Avner'in 2014 yılında askere giderken ailesiyle vedalaştığı sırada çekilmişti.
"Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası da bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. O görüntülerin de Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edildi. Paylaşılan bir görüntüde ise Hamas direnişçilerinin İsrailli çocukları infaz ettiği iddia ediliyordu. İddiaya konu görüntülerin 7 yıl önce Suriye'de kaydedildiği tespit edildi.
"Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddiasıyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada yer aldı. Ancak o görüntüler, İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından üç gün önce kaydedilmişti. Görüntülerde, 4 Ekim 2023'te Tel Aviv'deki bir konser alanında koşan İsrailliler vardı.
Türkiye'yi karıştırmak isteyenler de iş başındaydı. Öyle ki bazı sosyal medya hesaplarından "Ülkemizdeki yabancılar İsrail Başkonsolosluğu önünde 'Mehmetçik gazze'ye' sloganları attı" İddiasıyla görüntüler paylaşıldı. Bahse konu görüntüler 10 Mayıs 2021'de İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere aitti.
"Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemi ile alanya'ya Geldi" iddiası da ortaya atıldı. 6 Ekim'de kaydedilen o görüntüler Çatışmalardan bir gün öncesine aitti. Bir kruvaziyer gemisinden inen turistler yer alıyordu.
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