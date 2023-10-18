Sosyal medyada İsrail dezenfarmasyonu! Reklam çekimini gerçek gibi servis ettiler

Ortada belgesi bile olmayan o iddiaya ABD Başkanı Joe B,den da destek çıktı ve "Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" dedi. Oysa Beyaz Saray'dan gelen açıklama çok farklıydı. Ne Biden ne de ABD'li yetkililer "kafaları kesilen bebeklerle ilgili görüntü" izlemişti.