18 Ekim 2023, Çarşamba
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A Haber çatışma bölgesinde | Ateşkes var mı yok mu? Refah Sınır Kapısı açılacak mı?
A Haber ekipleri savaş bölgesinde. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt olayların başladığı ilk günden bu yana bölgede çok çarpıcı görüntülere, saldırı anlarına da tanıklık ettiler. Dün İsrail çocuklar ilen kadınların sığındığı bir hastaneyi hedef aldı ve 500’de fazla masum can verdi. Hastane saldırısına isyan eden Emine Kavasoğlu dünyanın iki yüzlülüğünü ortaya seren sözler kullandı. Kavasoğlu, “ABD kara saldırı olmaması için İsrail’e telkinlerde bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşında; Rusya’ya yönelik anında yaptırımlar yapıldı ama 12 gündür kapalı olan Refah Kapısı açılamıyor. Kimse İsrail’e yaptırım uygulamıyor.” dedi. Peki bugün bölgede durum ne? İste tüm detaylar….