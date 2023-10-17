Sözünü tutan listede yer bulacak! AK Parti ve MHP'de 'koçbaşları zirvesi' | Cumhur İttifakı yerel seçim işbirliği görüşmeleri başlıyor
AK Parti, kongre sonrası tüm çalışmalarını 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere göre yapıyor. MHP ile yürütülen çalışmada doğru aday için hassas çalışma yürütüldü. Buna göre, mevcut belediye başkanlarında, vaat ettiği icraatı yerine getiren isimlere öncelik verilecek.
2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2023'te yerel seçimlerinde de ittifak yapacak olan AK Parti ve MHP ön hazırlık çalışmaları tamamlandı. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde işbirliği için çalışacak heyetleri belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere yönelik ortak heyet kurulması kararının ardından çalışmalara başlanmıştı. Muhalefetin yönetimindeki belediyeler için de ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Adaylar titiz çalışma ile belirlenecek.
KOÇBAŞLARI ZİRVESİ
AK Parti geçtiğimiz hafta 4'ncü olağanüstü kongresini tamamladı ve tüm çalışmalarını yerel seçimlere çevirdi. MHP ile birlikte 81 il ve ilçede tüm belediyeler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Bu kapsamda MHP lideri Bahçeli'nin deyimiyle "koçbaşları" belirlenecek.
Heyette AK Parti'den Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz, MHP'den Sadir Durmaz, Feti Yıldız ve Levent Bülbül yer alıyor. Heyetin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.
KAZANACAK ADAYLAR BELİRLENECEK
Her iki partinin heyeti bir araya gelmeden önce çalışmalarını tamamladı. Kazanacak ve doğru adayların seçilmesi için hassas bir çalışma yürütüldü. Seçimlerin analizleri yapıldı.
Mevcut yönetimlerin çalışmaları değerlendirildi. Belediye başkanlarının performansları incelendi. Verilen sözlerin yüzde kaçının hayata geçirildiği analiz edildi. Belediye başkan adayı kriterleri belirlendi.
LİSTEYE SON ŞEKLİ LİDERLER VERECEK
Heyetlerin ilk görüşmesinde genel ilkeler ve prensipler ele alınacak. Partiler arasında işbirliği seçenekleri ve başta muhalefetin yönetimindeki 11 büyükşehir ile birlikte tüm büyükşehirler olmak üzere il bazlı değerlendirmeler yapılacak.
Ortak heyetin çalışmasına ilişkin Başkan Erdoğan ve Bahçeli düzenli olarak bilgilendirilecek ve çalışma onların talimatları doğrultusunda ilerleyecek. Çalışmanın içeriğine ilişkin ve belediye başkan adaylarının listesinin nihai kararını Erdoğan ve Bahçeli verecek.
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