Sözünü tutan listede yer bulacak! AK Parti ve MHP’de ’koçbaşları zirvesi’ | Cumhur İttifakı yerel seçim işbirliği görüşmeleri başlıyor





KOÇBAŞLARI ZİRVESİ

AK Parti geçtiğimiz hafta 4'ncü olağanüstü kongresini tamamladı ve tüm çalışmalarını yerel seçimlere çevirdi. MHP ile birlikte 81 il ve ilçede tüm belediyeler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Bu kapsamda MHP lideri Bahçeli'nin deyimiyle "koçbaşları" belirlenecek.