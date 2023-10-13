Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan kaleme aldı: İmamoğlu’nun işe aldığı delegeler!
CHP, tarihinin en karanlık zamanlarını derinden yaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında parti içi “değişim” savaşı kızışırken iki tarafın da güç hakimiyeti planları perde arkasından sahneye konuluyor. Bunun son örneği CHP İstanbul İl Kongresi’nde yaşandı. İmamoğlu’nun “babasını” alaşağı etmek için gizli gizli yürüttüğü entrika nihayetinde deşifre oldu. Kendine güç devşirmek için İmamoğlu’nun yüzünü karartan bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu adamı olarak lanse edilen başkan adayı Cemal Canpolat, İmamoğlu'nun 16 delegeyi İBB'de iş aldığını açıkladı. Sonuç olarak kongrede İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik, İl Başkanı seçildi. Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, partide yaşanan kavgayı köşe yazısında analiz etti. İmamoğlu’nu eleştiren Kaplan, “Bu işe alma olmasaydı, seçim kafa kafaya gidecekti. Partisinin il kongresinde İBB imkânlarını bu kadar kullanan İmamoğlu, "Yardımcı Adayı" olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yapmıştır? Ve asıl can alıcı soru, CHP Genel Kongresi'nde İBB'nin imkânlarını nasıl kullanacaktır?” sorusunu yöneltti. Kaplan ayrıca, bu sorulara verilecek erken cevapların İstanbul'un İmamoğlu tarafından düşürüldüğü hazin durumdan kurtulmasını sağlayabileceğini ifade etti.
CHP, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde genel kurultaya giderken yaşanan kavgaların gölgesinde İstanbul İl Kongresi yapıldı.
Kılıçdaroğlu'nun adayı CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlarından Cemal Canpolat idi.
Ekrem İmamoğlu ve değişimcilerin adayı ise Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu.
Olaylı geçen kongrede oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.
CANPOLAT İMAMOĞLU'NU DEŞİFRE ETTİ
Kongreye Cemal Canpolat'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları damga vurdu.
"CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum!" diyen Canpolat "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." ifadeleriyle İBB'deki liyakatsizliği ifşa etti.
Canpolat, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." dedi.
"REZİL OLDUK MİLLETE"
İmamoğlu bu sözlerin ardından salondan çıkarken söylenenlere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu denir mi ya? Allah'ım şov gibiydi ya. Ayıptır ya, rezil olduk millete. Türkiye izliyor bizi." ifadelerine yer verdi.
OY KARŞILIĞI KOLTUK KAPAN DELEGELER KİMLER?
Canpolat'ın itirafarının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı koltuk verdiği delegeler de ifşa oldu. İŞTE O İSİMLER...
HİLAL KAPLAN'DAN İMAMOĞLU'NA SORULAR
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, partide yaşanan kavgayı köşe yazısında analiz etti.
İmamoğlu'nu eleştiren Kaplan, "Bu işe alma olmasaydı, seçim kafa kafaya gidecekti. Partisinin il kongresinde İBB imkânlarını bu kadar kullanan İmamoğlu, "Yardımcı Adayı" olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yapmıştır? Ve asıl can alıcı soru, CHP Genel Kongresi'nde İBB'nin imkânlarını nasıl kullanacaktır?" sorusunu yöneltti. Kaplan ayrıca, bu sorulara verilecek erken cevapların İstanbul'un İmamoğlu tarafından düşürüldüğü hazin durumdan kurtulmasını sağlayabileceğini ifade etti.
İşte Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan kaleme aldığı önemli yazısı:
İMAMOĞLU VE LİYAKAT SÖYLEMLERİ
31 Mart yerel seçimlerinde muhalefetin iki argümanı vardı. Bunlardan birincisi israfken, üzerinde en çok tepindikleri iddia ise liyakat olmuştu.
Ekrem İmamoğlu başta CHP'nin tüm adayları belediyelerde liyakatin hâkim olacağını, artık işe girmek için bir parti üyesi olmanın gerekmeyeceğini ilan ettiler. Bu iddia, AK Partili belediyelerde işe girmek için AK Parti üyesi olma zorunluluğu olduğu iftirasını ima ediyordu.
Türkiye'de her iki kişiden birinin oyunu alan AK Parti'nin üyesi olmanın suçmuş gibi gösterildiği bir süreci o tarihlerde yaşadık ve sonradan DEVA ile Gelecek Partisi'ni kuracak bazı Brütüs'ler çıkardıkları gürültüyle bu iddiaların tartışılmasını engelledi.
"İSTANBUL BUGÜN 2019'DAKİ İSTANBUL'A HASRET"
Aradan uzun zaman geçti, İmamoğlu'nun seçim kampanyasında vaat ettiği her şeyin yalan çıktığını İstanbullular olarak neredeyse her gün acı bir şekilde öğrendik. İstanbul bugün 2019'daki İstanbul'u hasretle bekleyen bir şehir...
İBB'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'LI ÇALIŞANLAR!
İBB bünyesinde çalışan PKK'lı teröristleri bile gördük. Ancak Ekrem İmamoğlu her seferinde bu durumu inkâr etti. 2021 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP toplantısında "100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç bu şekilde" demişti. Ekrem İmamoğlu bu açıklamayı da inkâr etti.
CHP KONGRESİNDE SKANDAL! İMAMOĞLU'NUN "DELEGE" OYUNU
İstanbul'un üzerine kâbus gibi çöken İmamoğlu yönetiminin diğer uygulamalarına alıştığımız gibi İBB'yi de yandaşlarıyla doldurduğu gerçeğine alışmıştık ki CHP İstanbul İl Kongresi yapıldı. İsrail'in barbarlığını konuştuğumuz için yeterince gündem olmadı, ancak kongrede konuşan İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, İmamoğlu'nun desteklediği adayın kazanması için CHP delegelerinin İBB'de işe alındığını açıkladı.
Canpolat sıradan bir aday değil; Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği, İstanbul'da iki kez il başkanlığı yapmış bir isim. Ve bu açıklamayı yaptığında CHP'nin pek çok yöneticisi salondaydı.
İMAMOĞLU, İBB'Yİ KENDİ ÇIKARI UĞRUNA KULLANDI
İşe alınan CHP delegeleri daha sonra deşifre edildi; içlerinde daire başkanları bile vardı. Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kendi desteklediği adayın kazanması için İBB imkânlarını sonuna kadar kullanmış görünüyordu.
İMAMOĞLU 16 DELEGEYİ İBB'DE İŞ ALDI
Cemal Canpolat 32 oy farkla il başkanlığını kaybetti. Ekrem İmamoğlu'nun 16 delegeyi İBB'de iş aldığı iddia ediliyor. Yani bu işe alma olmasaydı, seçim kafa kafaya gidecekti. Partisinin il kongresinde İBB imkânlarını bu kadar kullanan İmamoğlu, "Yardımcı Adayı" olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yapmıştır?
GENEL KONGREDE İMAMOĞLU SORUNSALI!
Ve asıl can alıcı soru, CHP Genel Kongresi'nde İBB'nin imkânlarını nasıl kullanacaktır?
Bu sorulara verilecek erken cevaplar, İstanbul'un Ekrem İmamoğlu tarafından düşürüldüğü hazin durumdan kurtulmasını sağlayabilir.
İBB'DE ÇALIŞAN 15 DELEGE İFŞA OLDU
Özlem Yüce - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Memur - 193. sıra,
Hakan Coşkun 3. sıra,
Yusuf Doğan - İBB Yazı İşleri Puantör - 61. sıra,
Bülent Akköse - İBB Mahalli İdareler Koordinatörü - 7. sıra,
Baki Aydöner - İBB Siyasi Partiler İlişkiler Koordinatörü - 26. sıra,
Muharrem Bulut - İBB Spor A.Ş. Yönetim Kurulu - 34. sıra,
Emre Çelebi - İBB İsfalt A.Ş. İdari İşler Şefi - 44. sıra,
Ömer Çelik 48. sıra,
Vedat Eroğlu 78. sıra,
Berk Günel - İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdür Yardımcısı - 89. sıra,
İbrahim Ünal - İBB İSKİ Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı - 179. sıra,
Murat Sönmez -İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdür Yardımcısı - 159. sıra,
Alper Yeğin - İBB Metro İstanbul şirketinde üst düzey yönetici - 185. sıra,
Zülfükar Yoldaş - İBB İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - 192. sıra,
Kemal Ercan - İBB İstanbul Halk Ekmek - 16. sıra.
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