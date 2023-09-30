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CHP'de delege borsası! Adam başı 1 milyon TL... İstanbul İl Kongresini Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu alacak?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimci Ekrem İmamoğlu ve onun tavşan adayı Özgür Özel arasındaki savaş son sürat devam ederken, İstanbul İl Kongresi öncesi parti içinde adeta toz duman oldu. Değişimciler İstanbul'daki il kongresine umutla bakarken, CHP kulislerinde bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür konuyla ilgili köşesinde bir yazı kaleme alırken, parti içerisinde delege borsası oluştuğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 30.09.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 08:18
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CHP’de delege borsası! Adam başı 1 milyon TL... İstanbul İl Kongresini Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu alacak?

İşte Mahmut Övür'ün "CHP İstanbul'da 'vicdan ve cüzdan' muhasebesi" başlıklı yazısı
Zaman zaman Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği, "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" sözü son günlerde CHP'lilerin de dilinden düşmüyor: "İstanbul kongresini alan kurultayı da alır."

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CHP’de delege borsası! Adam başı 1 milyon TL... İstanbul İl Kongresini Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu alacak?

Gerçi İmamoğlu cesaret edip aday olmadığı için genel tezin gerçekleşip gerçekleşmediğini göremedik; ama hâlâ bir kısım "değişimci" CHP'li İstanbul kongresine bu umutla bakıyor. Ancak tablo onlar için pek iç açıcı değil.

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CHP’de delege borsası! Adam başı 1 milyon TL... İstanbul İl Kongresini Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu alacak?

Karşılarında Ankara ve İzmir'i blok alan, Anadolu'daki illerde de önde olan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi çok daha rahat olması gerekir; ama onlar da rahat değil. Rahat değil; çünkü kavga ve gerilimlerine alışkın olduğumuz CHP kongre ve kurultaylarına bu kez "para" ve "tehdit" gölgesi düştü.

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CHP’de delege borsası! Adam başı 1 milyon TL... İstanbul İl Kongresini Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu alacak?

Bu yüzden İstanbul delegeleri çok ciddi bir "vicdan ve cüzdan" baskısı altında. Bu tablonun kongreyi nasıl etkileyeceğini kimse net biçimde öngöremiyor.

Para meselesine geleceğim; ama önce "tehdit"ten söz edelim.

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CHP’de delege borsası! Adam başı 1 milyon TL... İstanbul İl Kongresini Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu alacak?

CHP kulislerinde geçmişte Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski bakan Erdoğan Toprak ve birlikte hareket ettiği Beşiktaş ve Kartal belediye başkanlarının İmamoğlu tarafından "tehdit" edildiği ve bu nedenle Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Çelik'in adaylığına destek verdikleri söyleniyor.