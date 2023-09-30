30 Eylül 2023, Cumartesi
CHP'de delege borsası! Adam başı 1 milyon TL... İstanbul İl Kongresini Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu alacak?
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimci Ekrem İmamoğlu ve onun tavşan adayı Özgür Özel arasındaki savaş son sürat devam ederken, İstanbul İl Kongresi öncesi parti içinde adeta toz duman oldu. Değişimciler İstanbul'daki il kongresine umutla bakarken, CHP kulislerinde bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür konuyla ilgili köşesinde bir yazı kaleme alırken, parti içerisinde delege borsası oluştuğunu yazdı.
Giriş Tarihi: 30.09.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 08:18
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