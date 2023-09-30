CHP’de delege borsası! Adam başı 1 milyon TL... İstanbul İl Kongresini Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu alacak?

Karşılarında Ankara ve İzmir'i blok alan, Anadolu'daki illerde de önde olan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi çok daha rahat olması gerekir; ama onlar da rahat değil. Rahat değil; çünkü kavga ve gerilimlerine alışkın olduğumuz CHP kongre ve kurultaylarına bu kez "para" ve "tehdit" gölgesi düştü.