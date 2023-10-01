İmamoğlu’ndan CHP’li delegelere lüks otel daveti! Masraflar İBB bütçesinden! Parti tabanı isyanda: Şimdi mi aklına geldik?

İstanbul'da CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in adaylığını duyurmasının ardından Çelik'i destekleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçe teşkilatlarının da Çelik'i desteklemesi için kasayı açtığı ortaya çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu tarafından bazı CHP İlçe Başkanlarının hesabına 500 ile 700 bin lira arasında para gönderildiği iddia edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybedeceğini düşünen İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i adaylıktan çekip kendisinin CHP Genel Başkanlığı için aday olma planıyla ilgili yeni bir hamle daha yaptı.