CHP’de delege listeleri akrabalarla doldurulunca İsmail Saymaz çıldırdı: Kaynanam, yengem ile delege oluyorum, bu mu liyakat

Saymaz, "Bu hali ile CHP'nin ancak muhalefette iktidar olabileceğini, onu da kaybedebileceğini düşünüyorum. Muhalif olmayı bu kadar benimsemek, bu konfordan bu kadar memnun olmak akla ve mantığa hiç uygun değil. CHP Genel Merkezi şu il ilçe kongrelerinde gösterdiği çabayı seçimde verseydi seçim belki kazanılırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki isimler şu emeği seçimde verselerdi Türkiye'nin tarihi başka yazılıyor olurdu. Gerçekten utanç verici, bıktırıcı bir tablo ile karşı karşıyayız." dedi.