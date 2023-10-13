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Son dakika | Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım

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Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Son dakika | Türkiye’den Gazze’ye ilk insani yardım

Son dakika haberi...Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında "Gazze’deki insani dramın fark edildiği andan itibaren adımlar atmaya başlamıştı ama elbette İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı bombalıyor olması o bölgeye ulaşılmamış olmasının ciddi anlamda etkisi oldu." dedi.

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