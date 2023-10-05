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CHP'de büyük savaş! İstanbul'da Genel Merkez'le değişimciler karşı karşıya! Delegeler ablukaya alındı musluklar açıldı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası parti içerisinde koltuk kavgası başlayan CHP'de yaklaşan İstanbul İl Başkanlığı seçimleri öncesi adaylık borsası adeta alev aldı. 8 Ekim'de yapılacak kongre öncesi Genel Merkez'in Cemal Canpolat için, değişimcilerin ise Özgür Çelik için delegeleri ablukaya aldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 05.10.2023 08:55Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 08:55