CHP’de büyük savaş! İstanbul’da Genel Merkez’le değişimciler karşı karşıya! Delegeler ablukaya alındı musluklar açıldı

KAFTANCIOĞLU DA BİRÇOK DELEGE İLE GÖRÜŞTÜ

CHP'nin eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da kongrede Özgür Çelik ve İmamoğlu cephesinin kaybetmesi için faaliyetler yürüttüğü ve birçok delege ile görüştüğü bildirildi.