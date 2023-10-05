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CHP'de büyük savaş! İstanbul'da Genel Merkez'le değişimciler karşı karşıya! Delegeler ablukaya alındı musluklar açıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası parti içerisinde koltuk kavgası başlayan CHP'de yaklaşan İstanbul İl Başkanlığı seçimleri öncesi adaylık borsası adeta alev aldı. 8 Ekim'de yapılacak kongre öncesi Genel Merkez'in Cemal Canpolat için, değişimcilerin ise Özgür Çelik için delegeleri ablukaya aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.10.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 08:55
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CHP’de büyük savaş! İstanbul’da Genel Merkez’le değişimciler karşı karşıya! Delegeler ablukaya alındı musluklar açıldı

CHP'de usulsüzlüklerin ve skandalların merkezi haline gelen kongreler süreci, yeni bir krize daha hazırlanıyor.

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CHP’de büyük savaş! İstanbul’da Genel Merkez’le değişimciler karşı karşıya! Delegeler ablukaya alındı musluklar açıldı

8 Ekim'de gerçekleştirilecek olan İstanbul İl Kongresi öncesi genel merkez kanadının Cemal Canpolat için, değişimcilerin ise Özgür Çelik için delegeleri ablukaya aldığı ortaya çıktı.

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CHP’de büyük savaş! İstanbul’da Genel Merkez’le değişimciler karşı karşıya! Delegeler ablukaya alındı musluklar açıldı

Özellikle söz sahibi delegeler için iki kanadın da muslukları açtığı öğrenildi.

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CHP’de büyük savaş! İstanbul’da Genel Merkez’le değişimciler karşı karşıya! Delegeler ablukaya alındı musluklar açıldı

"İMAMOĞLU PARTİLİLERE VAATLERDE BULUNDU" İDDİASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çelik'e destek bulabilmek için belediye yöneticilerini bile devreye sokup partililere vaatlerde bulunduğu iddia edildi.

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CHP’de büyük savaş! İstanbul’da Genel Merkez’le değişimciler karşı karşıya! Delegeler ablukaya alındı musluklar açıldı

KAFTANCIOĞLU DA BİRÇOK DELEGE İLE GÖRÜŞTÜ
CHP'nin eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da kongrede Özgür Çelik ve İmamoğlu cephesinin kaybetmesi için faaliyetler yürüttüğü ve birçok delege ile görüştüğü bildirildi.