CHP’de Kurultay öncesi değişimciler delege avında! Özgür Karabat’ın elinden bırakmadığı çantayla ilgili bomba iddia

BENİ ATEŞE ATTINIZ

8 Ekim'de düzenlenecek olan İstanbul İl Kongresi Olağanüstü Kurultayın bir provası olarak görülüyor. Değişimciler ile Genel Merkezciler arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, değişimcilerin adayı olarak gösterilen Özgür Çelik'in kardeşiyle birlikte "eşcinsel dostu" bar işlettiği haberinin değişimciler içinde ki birçok isim tarafından da tartışma konusu olduğu öğrenildi.