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Haberler Galeri CHP'de Kurultay öncesi değişimciler delege avında! Özgür Karabat'ın elinden bırakmadığı çantayla ilgili bomba iddia

CHP'de Kurultay öncesi değişimciler delege avında! Özgür Karabat'ın elinden bırakmadığı çantayla ilgili bomba iddia

CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 8. Olağan Kurultay'a gözler çevrilirken, başkanlığa adaylığını koyan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parayla delege satın almak için çalıştığı ileri sürüldü. "Değişim" destekçisi birçok vekilin farklı illerde görev dağılımı yapılarak delege avına çıktığı öğrenilirken, CHP Erzurum Kongresi'nde İBB'den birçok ihale alan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın elindeki çantayı bir an olsun bırakmaması para ile delege satın alma iddialarını alevlendirdi.

Giriş Tarihi: 06.10.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 07:34
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CHP’de Kurultay öncesi değişimciler delege avında! Özgür Karabat’ın elinden bırakmadığı çantayla ilgili bomba iddia

İmamoğlu ve Özel'e yakın olan milletvekilleri, il il dolaşarak delege avını çıktı. Değişimcilerin parayla delege satın almak için yarışa girdikleri öğrenilirken, bu durumun parti içinde büyük rahatsızlık uyandırdığı bilgisi edinildi.

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CHP’de Kurultay öncesi değişimciler delege avında! Özgür Karabat’ın elinden bırakmadığı çantayla ilgili bomba iddia

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın geçtiğimiz hafta sonu Erzurum Kongresinde yanından ayırmadığı çanta merak konusu oldu.

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CHP’de Kurultay öncesi değişimciler delege avında! Özgür Karabat’ın elinden bırakmadığı çantayla ilgili bomba iddia

CHP'li isimler bu görüntünün parayla delege satın alma şüphelerini destekler nitelikte olduğunu belirtti.

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CHP’de Kurultay öncesi değişimciler delege avında! Özgür Karabat’ın elinden bırakmadığı çantayla ilgili bomba iddia

BENİ ATEŞE ATTINIZ
8 Ekim'de düzenlenecek olan İstanbul İl Kongresi Olağanüstü Kurultayın bir provası olarak görülüyor. Değişimciler ile Genel Merkezciler arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, değişimcilerin adayı olarak gösterilen Özgür Çelik'in kardeşiyle birlikte "eşcinsel dostu" bar işlettiği haberinin değişimciler içinde ki birçok isim tarafından da tartışma konusu olduğu öğrenildi.

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CHP’de Kurultay öncesi değişimciler delege avında! Özgür Karabat’ın elinden bırakmadığı çantayla ilgili bomba iddia

Bu haber sonrası Çelik'in Ekrem İmamoğlu'na "Benim böyle bir düşüncem yoktu. Bahçelievler Belediye Başkan Adayı olmak istiyordum. Beni ateşe attınız" dediği bilgisi edinildi.