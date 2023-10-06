06 Ekim 2023, Cuma
CHP'de Kurultay öncesi değişimciler delege avında! Özgür Karabat'ın elinden bırakmadığı çantayla ilgili bomba iddia
CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 8. Olağan Kurultay'a gözler çevrilirken, başkanlığa adaylığını koyan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parayla delege satın almak için çalıştığı ileri sürüldü. "Değişim" destekçisi birçok vekilin farklı illerde görev dağılımı yapılarak delege avına çıktığı öğrenilirken, CHP Erzurum Kongresi'nde İBB'den birçok ihale alan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın elindeki çantayı bir an olsun bırakmaması para ile delege satın alma iddialarını alevlendirdi.
Giriş Tarihi: 06.10.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 07:34
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