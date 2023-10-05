Son dakika: MİT’ten flaş operasyon: FETÖ firarisi Koray Vural Türkiye’de...

Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı kontrollerde teknenin üzerinde bulunan 14 şahıs (7 erkek, 6 kadın, 1 erkek çocuk) tespit edildi. Yapılan GBT sorgulamasında teknedeki isimlerden 11 şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği ve İltisakı sebebiyle meslekten ihraç edilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.





ARALARINDA PROFESÖR VE ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE VAR

Yakalanan FETÖ/PDY üyelerinden yurt dışına çıkış yasağı bulunan Eski Emniyet Müdürü Hakan P., Uzman Tabip Mehmet Ş. G., Tıp Fakültesi Doktoru Prof. Dr. Nesrin G., Dilek P., Rüveyde K., Osman B., Önder D., Kübra S., Sümeyye B., Tuğba N.,Ş. ve Sadık D. adli işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.