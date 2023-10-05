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Son dakika: MİT'ten flaş operasyon: FETÖ firarisi Koray Vural Türkiye'de...

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Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Son dakika: MİT’ten flaş operasyon: FETÖ firarisi Koray Vural Türkiye’de...

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Vural, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye karşı darbe kalkışması yapan FETÖ'nün Orta Asya ve Tacikistan'daki faaliyetlerini üstlenmişti. Öte yandan Marmaris Bozburun açıklarında 11 FETÖ/PDY üyesi ABD bayraklı Galxy isimli motoryat ile yurt dışına yasa dışı yollardan kaçış yaptıkları sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Aralarında profesör ve eski emniyet müdürünün de bulunduğu şüpheliler Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

SON DAKİKA: Terörden Arananlar Listesi'nde 'Turuncu' kategoride yer alan firari FETÖ mensubu Koray Vural, MİT tarafından yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'NÜN ORTA ASYA VE TACİKİSTAN AYAĞI YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.

ELEBAŞI GÜLEN'DEN TALİMATLAR ALDI! KAÇMA PLANLARI YAPTI

Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.

11 FETÖ/PDY ÜYESİ ABD BAYRAKLI MOTORYAT İLE KAÇARKEN YAKALANDI

Öte yandan Marmaris Bozburun açıklarında 11 FETÖ/PDY üyesi ABD bayraklı Galxy isimli motoryat ile yurt dışına yasa dışı yollardan kaçış yaptıkları sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aralarında profesör ve eski emniyet müdürünün de bulunduğu şüpheliler Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Marmaris Bozburun'dan 'Galaxy' isimli motoryat ile FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapacakları öğrenildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından adı geçen teknenin saat 14.40'ta Marmaris Bozburun'dan çıkış yaptığı öğrenilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. İçinde FETÖ/PDY üyelerinin de bulunudğu Galxy isimli motoryat Sahil Güvenlik botu tarafından saat 19.15'te Marmaris Bozukkale açıklarında Türk Karasuları çıkış rotasına doğru ilerlerken tespit edildi. ABD bayraklı Galxy isimli motoryat Türk Karasularını terk etmek üzeri iken durduruldu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı kontrollerde teknenin üzerinde bulunan 14 şahıs (7 erkek, 6 kadın, 1 erkek çocuk) tespit edildi. Yapılan GBT sorgulamasında teknedeki isimlerden 11 şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği ve İltisakı sebebiyle meslekten ihraç edilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.



ARALARINDA PROFESÖR VE ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE VAR

Yakalanan FETÖ/PDY üyelerinden yurt dışına çıkış yasağı bulunan Eski Emniyet Müdürü Hakan P., Uzman Tabip Mehmet Ş. G., Tıp Fakültesi Doktoru Prof. Dr. Nesrin G., Dilek P., Rüveyde K., Osman B., Önder D., Kübra S., Sümeyye B., Tuğba N.,Ş. ve Sadık D. adli işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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