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CHP'de FETÖ çatlağı! Altın Portakal'daki skandal sonrası CHP'li belediyeyi eleştiren Oktay Başaran'a ihraç talebi

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Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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CHP’de FETÖ çatlağı! Altın Portakal’daki skandal sonrası CHP’li belediyeyi eleştiren Oktay Başaran’a ihraç talebi

Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan "FETÖ propagandası" skandalı sonrası CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaşanan FETÖ çatlağı büyüyor. Festivaldeki FETÖ propagandası içeren "Kanun Hükmü" isimli belgeselle ilgili CHP'li belediyeye en sert tepkilerden biri Muhittin Böcek'in vekili Oktay Başaran'dan gelmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası CHP Kepez İlçe Başkanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Başaran'ın kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Altın Portakal skandalı ile Türkiye'nin gündemine oturan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde seçkisinde yer alan FETÖ propagandası içeren 'Kanun Hükmü' belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek'in Vekili Oktay Başaran'dan gelmişti. Başaran, 'FETÖ'yü savunamazsınız' diyerek zehir zemberek sözlerle partisine bayrak açmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başaran, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum" dedi. Bşaran'ın bu paylaşımının ardından milyonlarca destek geldi.

PARTİSİNDEN OY BİRLİĞİYLE İHRAÇ
CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, CHP'yi FETÖ ile ilişkilendirmenin akıl fukaralığı olduğunu kaydederek, Başaran'ın kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamasında, "Şahsi çıkar ve beklentilerini partimizin ve ülkemizin ve bağımsızlığının önünde tutarak yapmış olduğu açıklamalarından dolayı Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Oktay Başaran'ın kesin çıkarma istemiyle disiplin kuruluna sevkini, Kepez İlçe Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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