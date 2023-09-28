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Son dakika: FETÖ'ye Bank Asya operasyonu! Para trafiği MASAK raporuna yansıyan şahıslar yakalandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Son dakika: FETÖ’ye Bank Asya operasyonu! Para trafiği MASAK raporuna yansıyan şahıslar yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün mali yapılanmasında yer alan, kapatılan Bank Asya’yı fonladıkları tespit edilen şahıslar yakalandı.

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