Eren Erdem’den troll itirafı: Tiktok, Facebook ve Instagram’da onlarca hesabım var! Benim işim bu

SKANDAL SAVUNMA

Savunması da bu kadarına pes dedirten Erdem, yaptıklarının "Dezenformasyonla mücadele" olduğunu öne sürdü.

"TIKTOK, FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA ONLARCA HESABIM VAR! BENİM İŞİM BU"

Erdem, "Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Bunları aldık, seçime doğru dezenformasyona karşı bu hesaplardan doğru bilgi yayacağız. Benim işim bu, ben dezenformasyonla mücadele etmek için kullanıyorum" diyerek CHP'deki troll hesapların kullanımını açık açık kabul etti.