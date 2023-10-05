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Eren Erdem’den troll itirafı: Tiktok, Facebook ve Instagram’da onlarca hesabım var! Benim işim bu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Eren Erdem’den troll itirafı: Tiktok, Facebook ve Instagram’da onlarca hesabım var! Benim işim bu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın adamı olan Eren Erdem, gösterdiği sadakat neticesinde CHP’de Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Her fırsatta Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran Erdem, katıldığı bir  yayında CHP'deki troll ağını gözler önüne serdi. "Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Benim işim bu" ifadelerine yer veren Ekrem, sosyal medyada tetikçilik yaptığını itiraf etti.

Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde koalisyon ve CHP'nin hezimeti beraberinde büyük bir savaşı arkasında getirdi.

CHP'NİN VASAT MEDYA SORUMLUSU!

Öte taraftan seçim döneminde CHP'nin ortaya serdiği seviyesiz çalışmalar ve sosyal medyadaki algı operasyonları da bir bir boşa çıktı.

BAY KEMAL'İN EN YAKININDA

CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimdi.

KILIÇDAROĞLU'NA KALKAN OLDU

Erdem, Kılıçdaroğlu'na arka çıkarak ona karşı partiden yükselen istifa söylemleri perdelemeye çalıştı ve Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesine yönünde çıkışlar yaptı.

CHP'NİN TROLLERİ!

Ancak Eren Erdem, geçtiğimiz akşam katıldığı bir canlı yayında CHP'deki troll ağını kabullenerek, onlarca gizli sosyal medya hesabının olduğunu, bu hesaplar aracılığıyla sosyal medyada tetikçilik yaptığını itiraf etti.

SKANDAL SAVUNMA

Savunması da bu kadarına pes dedirten Erdem, yaptıklarının "Dezenformasyonla mücadele" olduğunu öne sürdü.

"TIKTOK, FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA ONLARCA HESABIM VAR! BENİM İŞİM BU"

Erdem, "Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Bunları aldık, seçime doğru dezenformasyona karşı bu hesaplardan doğru bilgi yayacağız. Benim işim bu, ben dezenformasyonla mücadele etmek için kullanıyorum" diyerek CHP'deki troll hesapların kullanımını açık açık kabul etti.

TAKİPÇİ KASMA İŞİ...

Öte yandan CHP'li Eren Erdem'in "Haber 2024" diye bir "X" hesabını da üyelere mesaj attığı ve 'takip edin' talimatı verdiği iddia edildi. Bunun üzerine Eren Erdem, "Haber 2024 sayfası CHP'ye dair haber paylaşmıyor. Bunların amacı dezenformasyonlara karşı doğru bilgiyi sağlamak" cümleleri ile konuyu örtbas etmeye çalıştı.

CHP'DEKİ "ZOOM DARBESİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısının sızdırılmasını da yorumladı.

Siyaset gündemine boma gibi düşen ve Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasına yönelik baskı yapılmasının konuşulduğu toplantıyı, Erdem'in sızdırdığı öne sürülmüştü.

"BUNU GİZLİCE SIZDIRMAZDIM, AÇIKTAN YAYINLARDIM" SAVUNMASI

Bu iddialara karşı aylar sonra yanıt veren Eren Erdem, "Zoom toplantısının sızdırılması konusunda sürekli suçlanıyorum, bizim yaptığımıza dair bir algı yayılıyor ama bunu iddia eden herkese dava açtım, bu bir iftiradır. Eğer bu toplantıdan haberim olsaydı bunu gizlice sızdırmazdım, açıktan yayınlardım" dedi.

"DOĞRU BULMUYORUM"

'Gizli darbe toplantısı'nı doğru bulmadığını da söyleyen Erdem, "Bir belediye başkanının başkanlığında parti meclisi üyelerinin toplantı yapmasını doğru bulmuyorum" cümlesine yer verdi.

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