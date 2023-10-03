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Son dakika: FETÖ'ye "mahrem hizmetler" ve "Askeri Liselere Giriş Sınavı" operasyonu

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Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Son dakika: FETÖ’ye mahrem hizmetler ve Askeri Liselere Giriş Sınavı operasyonu

Son dakika haberi | 15 Temmuz 2016 yılındaki kalleş darbe girişimi ile Türkiye'yi hedef alan sinsi terör örgütü FETÖ'ye Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan "mahrem hizmetler" yapılanmasına ve 2010 yılında gerçekleştirilen Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında 2 kritik operasyon düzenlendi.

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