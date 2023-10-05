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4 ilde düğmeye basıldı! Kahramanlar operasyonu kapsamında 24 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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4 ilde düğmeye basıldı! Kahramanlar operasyonu kapsamında 24 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 4 ilde 24 şüphelinin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

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