05 Ekim 2023, Perşembe
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MİT'ten FETÖ operasyonu! FETÖ firarisi Koray Vural Türkiye'ye getirildi
Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Vural, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye karşı darbe kalkışması yapan FETÖ'nün Orta Asya ve Tacikistan'daki faaliyetlerini üstlenmişti.