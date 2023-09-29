CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi hedef aldı AİHM'in FETÖ'cülerle ilgili skandal kararını savundu
AİHM, hakkında ByLock kullanmak, FETÖ'nün kasası olan Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanıdığın ifadesiyle mahkumiyet kararı verilen Yüksel Yalçınkaya ile ilgili skandal bir karara imza attı. Türkiye'nin insan haklarını ihlal ettiğini ileri süren AİHM, FETÖ'cü ismi aklamaya çalışırken; Türkiye'den karara tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise AİHM'in verdiği skandalı savunmaya geçerek FETÖ'cüleri aklama operasyonuna çanak tuttu ve Türkiye'yi hedef aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin FETÖ'nün haberleşme programı olan ByLock ile ilgili skandal kararına arka çıktı.
AİHM'DEN BYLOCK'U AKLAMA KARARI
AİHM geçtiğimiz günlerde ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm olan FETÖ'cü Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu karara bağladı.
AİHM Büyük Dairesi, Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna karar verdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU SKANDALA ARKA ÇIKTI
Türkiye'den karara tepki yağarken daha önce "Tüm KHK'ları göreve iade edeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine FETÖ'ye arka çıktı.
AİHM ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerektiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, "Türkiye'yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim" arayışına girmiş. İçeride AYM kararlarını uygulamayarak "ben anayasayı tanımıyorum" diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu skandalını şu sözlerle sürdürdü:
"Bakmayın "dik durma, boyun eğmeme" yalanlarına... Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır."
FETÖ'CÜLER ALKIŞLADI
Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayıp "Gecikmeli de olsa Kemal Kılıçdaroğlu AİHM kararlarının bağlayıcılığını hatırlattı." dedi.
GEZİ TAYFASINA DA SAHİP ÇIKMIŞTI
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu dün de Gezi davasından ceza alanlara sahip çıkarak devleti hedef almıştı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.
Kararın ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla "suç" gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!" paylaşımını yaptı.
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