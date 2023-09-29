CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine Türkiye’yi hedef aldı AİHM’in FETÖ’cülerle ilgili skandal kararını savundu

AİHM ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerektiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, "Türkiye'yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim" arayışına girmiş. İçeride AYM kararlarını uygulamayarak "ben anayasayı tanımıyorum" diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu skandalını şu sözlerle sürdürdü:

"Bakmayın "dik durma, boyun eğmeme" yalanlarına... Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır."