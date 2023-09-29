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Son dakika | Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi! FETÖ propagandası yapılacaktı...

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Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Son dakika | Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi! FETÖ propagandası yapılacaktı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Kanun Hükmü" adlı belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

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