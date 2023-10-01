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FETÖ'nün 11 maddelik ihanet kriteri! İşte 'Garson'un hard diskinden çıkanlar
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlardan çıkan yeni bilgiler arasında yapıya mahrem sorumluların nasıl seçildiğiyle ilgili 11 kriteri gösteren notlara ulaşıldı. Mahrem yapılanma içerisinde yer alan kişilerin, anne, baba, kardeş ve 1. derece akrabalarına kadar ayrıntılı bir şekilde kriterlere uygun olup olmadığına bakıldığı belirlenirken, FETÖ'nün kriterleri arasında soy, illegal örgüt bağlantısı, legal problemli örgüt bağlantısı, adli sicil, ahlak, meslek, cemaat bağlantısı, boşanma, evlatlık, çok eşlilik, psikolojik sıkıntı gibi konuların yer aldığı belirlendi. Otelde tek kalan örgüt üyesinin mahrem yapıya alınırken, kamuya sızdırdıkları elemanları aracılığıyla telefon baz bilgilerine baktırıldığı öğrenildi.