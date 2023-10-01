FETÖ’nün 11 maddelik ihanet kriteri! İşte ’Garson’un hard diskinden çıkanlar

ETNİK KÖKEN VE MEZHEPLERE GÖRE ELEDİLER

Mahrem yapılanma da yer alacak olan örgüt üyesinin seçiminde en önemli kriterin "Soy" kriteri olduğu ortaya çıktı. Kendisinin Alevi, Ermeni, Rum köylerinden ise kesin elenmesi gerektiği belirlendi. Örgüt üyesinin Alevi, Ermeni, Rum, Süryani, Nusayri, Sabetay, İran, Caferi, Şii-Ekretlık mezhep veya etnik kökenden ise direk elenme sebebi olarak gösterildiği, ayrıca anne, baba ve kardeşler dahil 1. derece akrabalarında aynı kriterlerde yer alıyorsa yine aynı şekilde direk elenmesi gerektiğini aktarıldı.