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FETÖ'nün 11 maddelik ihanet kriteri! İşte 'Garson'un hard diskinden çıkanlar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlardan çıkan yeni bilgiler arasında yapıya mahrem sorumluların nasıl seçildiğiyle ilgili 11 kriteri gösteren notlara ulaşıldı. Mahrem yapılanma içerisinde yer alan kişilerin, anne, baba, kardeş ve 1. derece akrabalarına kadar ayrıntılı bir şekilde kriterlere uygun olup olmadığına bakıldığı belirlenirken, FETÖ'nün kriterleri arasında soy, illegal örgüt bağlantısı, legal problemli örgüt bağlantısı, adli sicil, ahlak, meslek, cemaat bağlantısı, boşanma, evlatlık, çok eşlilik, psikolojik sıkıntı gibi konuların yer aldığı belirlendi. Otelde tek kalan örgüt üyesinin mahrem yapıya alınırken, kamuya sızdırdıkları elemanları aracılığıyla telefon baz bilgilerine baktırıldığı öğrenildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.10.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 07:23
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FETÖ’nün 11 maddelik ihanet kriteri! İşte ’Garson’un hard diskinden çıkanlar
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirilen AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başarmıştı. Veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na sunulmuştu.
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FETÖ’nün 11 maddelik ihanet kriteri! İşte ’Garson’un hard diskinden çıkanlar
KOM Başkanlığı, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru doğru yaklaştı. FETÖ'nün 7 Şubat, 17-25 Aralık, 15 Temmuz Darbe girişimi dahil birçok kirli kumpasında görev almış 4 bin 672 mahrem sorumlunun SD karttan çıkarak deşifre edildi. Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu mahrem abla oldukları tespit edildi. MİT'in KOM'a teslim ettiği şifresi kırılmış dokümanlarda mahrem yapılma ile ilgili önemli bir detaya daha ulaştı.
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FETÖ’nün 11 maddelik ihanet kriteri! İşte ’Garson’un hard diskinden çıkanlar

MAHREM SORUMLU İÇİN 11 KRİTER

SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre mahrem yapılanma içerisinde yer alan kişilerin 11 kritere göre seçildiği ortaya çıktı. Mahrem yapılanma içerisinde yer alan kişilerin anne, baba, kardeş ve 1. derece akrabalarına kadar ayrıntılı bir şekilde kriterlere uygun olup olmadığı incelendiği görüldü. FETÖ'nün kriterleri arasında soy, illegal örgüt bağlantısı, legal problemli örgüt bağlantısı, adli sicil, ahlak, meslek (sıkıntılı kurumlar), cemaat bağlantısı, boşanma, evlatlık, çok eşlilik, psikolojik sıkıntı geçmişi yer aldığı belirlendi.

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FETÖ’nün 11 maddelik ihanet kriteri! İşte ’Garson’un hard diskinden çıkanlar

ETNİK KÖKEN VE MEZHEPLERE GÖRE ELEDİLER

Mahrem yapılanma da yer alacak olan örgüt üyesinin seçiminde en önemli kriterin "Soy" kriteri olduğu ortaya çıktı. Kendisinin Alevi, Ermeni, Rum köylerinden ise kesin elenmesi gerektiği belirlendi. Örgüt üyesinin Alevi, Ermeni, Rum, Süryani, Nusayri, Sabetay, İran, Caferi, Şii-Ekretlık mezhep veya etnik kökenden ise direk elenme sebebi olarak gösterildiği, ayrıca anne, baba ve kardeşler dahil 1. derece akrabalarında aynı kriterlerde yer alıyorsa yine aynı şekilde direk elenmesi gerektiğini aktarıldı.

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FETÖ’nün 11 maddelik ihanet kriteri! İşte ’Garson’un hard diskinden çıkanlar

AMCA, DAYI, TEYZE VE HALA KISKACA ALINDI

FETÖ'nün seçeceği mahrem sorumlulardan illegal örgüt bağlantısı kriterinde yer alan DHKPC, TİKKO, PKK/KCK irtibatlarını varsa seçilecek olan kişinin direk elenmesi gerektiği notunu düştüğü, aynı kriter annenin, baba için önemsiz olurken amca, dayı, teyze ve halanın bu tür bağlantısının önemli olduğu ve elenmesi gerektiği aktarıldığı görüldü.