FETÖ bağlantılı şirketin ihale ile elde ettiği para MASAK raporlarında

İlk başta "ihaleden" yola çıkan Mali Polis, elde edilen bilgi ve belgeler ışığında paranın bir kısmının FETÖ/PDY'ye aktarıldığını saptadı. Örgütle bağlantıları saptanan şüpheliler, dün İstanbul, Muğla ve Tokat'ta peş peşe yapılan operasyonla yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmayla ilgili elde edilen yeni ayrıntılara göre MASAK raporunda söz konusu şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan bu kişilerin, örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde Bank Asya'ya ilk belirlemelere göre 60 milyon liranın üzerinde para aktardıkları belirlendi.

PARA AKTARILAN KİŞİLER DE FETÖ SORUŞTURMASINDA

Söz konusu hastanelerden dolaylı ihale alan ve buradan gelen paranın büyük kısmını FETÖ'ye aktardıkları değerlendirilen şüphelilerin, 2012-2020 yılları arasında örgüt fertlerine de irili ufaklı miktarda 'burs' adı altında defalarca para gönderdiğine dikkat çekildi. Yakalanan 7 şüpheli tarafından para gönderilen kişilerin tamamının FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları, örgütle ilgili haklarında açılan dava ve soruşturmaların halen devam ettiği anlaşıldı.