FETÖ bağlantılı şirketin ihale ile elde ettiği para MASAK raporlarında
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik dün İstanbul, Muğla ve Tokat’ta yapılan ve 7 örgüt üyesinin yakalandığı operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terörizmin Finansmanı" suçlarına karışan 7 şüphelinin dolaylı yoldan aldıkları ihalelerden gelen paranın büyük kısmının örgüte aktarılış yöntemi MASAK raporlarına yansıdı, çok sayıda hesap üzerinden belirli aralıklarla yüklü miktarda paranın FETÖ'ye finans desteği olarak transfer edildiği ortaya çıktı.
Güvenlik ve istihbarat birimlerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, örgütün finans damarının kurutulması için her alanda kesintisiz mücadele sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar sonrası birbirleriyle bağlantılı 12 şirketin FETÖ üyesi yöneticilerinin izini sürdü.
İSTANBUL'DA 2 HASTANENİN ÇAMAŞIR YIKAMA İHALESİNİ ALMIŞLAR
İstanbul'da ilk tespitlere göre biri özel olmak üzere iki hastaneden dolaylı yoldan ihale alan 'Doğuş Endüstriyel Çamaşır Yıkama' isimli şirketin yetkilileri; M.D., U.D., O.D., S.D., S.D., C.D. ve C.D.'yi teknik takibe alan polis, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) gelen talep yazısı ve ihbarlarla soruşturmayı genişletti. Ardından yapılan teknik çalışmalarda şüphelilerin İstanbul'da 2 hastanenin çamaşır yıkama ihalesi için 707 bin ve 2 milyon 507 bin lira gün yüzüne çıkarıldı.
İlk başta "ihaleden" yola çıkan Mali Polis, elde edilen bilgi ve belgeler ışığında paranın bir kısmının FETÖ/PDY'ye aktarıldığını saptadı. Örgütle bağlantıları saptanan şüpheliler, dün İstanbul, Muğla ve Tokat'ta peş peşe yapılan operasyonla yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmayla ilgili elde edilen yeni ayrıntılara göre MASAK raporunda söz konusu şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan bu kişilerin, örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde Bank Asya'ya ilk belirlemelere göre 60 milyon liranın üzerinde para aktardıkları belirlendi.
PARA AKTARILAN KİŞİLER DE FETÖ SORUŞTURMASINDA
Söz konusu hastanelerden dolaylı ihale alan ve buradan gelen paranın büyük kısmını FETÖ'ye aktardıkları değerlendirilen şüphelilerin, 2012-2020 yılları arasında örgüt fertlerine de irili ufaklı miktarda 'burs' adı altında defalarca para gönderdiğine dikkat çekildi. Yakalanan 7 şüpheli tarafından para gönderilen kişilerin tamamının FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları, örgütle ilgili haklarında açılan dava ve soruşturmaların halen devam ettiği anlaşıldı.
ÖRGÜTÜN TEPE İSMİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin telefon kayıtlarını incelemeye alan polis, yakalanan zanlılardan C.D.'nin kapatılan Zaman gazetesi eski imtiyaz sahibi ve FETÖ/PDY çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Alaeddin Kaya ile farklı zaman aralığında çok kez yapılan görüşmeyi de ortaya çıkardı. Aile şirketi olarak görünen çamaşır yıkama firmasının yurtiçi irtibatları dışında söz konusu örgütle ülke dışındaki bağlantılı oldukları kaydedilen soruşturmada, bu kişilerin yurt dışında örgütsel irtibatını ise şirket yetkililerinden F.N.D.'nin gerçekleştirdiği anlaşıldı.
FETÖ BAĞLANTILI KİŞİLERE İHALEDE ARACI OLAN HASTANE GÖREVLİLERİ MERCEK ALTINDA
Emniyet güçlerince yapılan incelemelerde yine şüphelilerin, örgüte ait televizyon kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini de iptal ettikleri belirlendi. Bu detay da söz konusu dijital platformların ses ve görüşme kayıt arşivlerinde yer aldığı kaydedildi.
Yakalanan zanlıların polisteki sorgusu devam ederken, dolaylı ihaleye aracı olan İstanbul'daki iki hastanenin görevlileri hakkında da inceleme başlatıldığı öğrenildi. Biri İstanbul'un Fatih ilçesi, diğeri Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren söz konusu hastanelerde bu kişilere ihale verenlerin kim ya da kimler olduğu ise henüz açıklanmadı. Dün İstanbul, Tokat ve Muğla illerinde yakalanan 7 şüphelinin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.
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