Son dakika: Ankara’daki saldırıda teröristin kimliği belli oldu
Son dakika... İçişleri Bakanlığı Ankara’da dün düzenlenen alçak terör saldırısında yer alan teröristin kimliğini açıkladı. Açıklamada, “Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.” denildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı girişiminde yer alan teröristin kimliği belli oldu.
Açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir." denildi.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik (2) terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.
Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.
Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."
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