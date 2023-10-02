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CHP'li belediyelerde akraba saltanatı! Kadrolu belediye başkan yardımcılığı: Kendisi Ataşehir'de kardeşi Kadıköy'de

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Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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CHP’li belediyelerde akraba saltanatı! Kadrolu belediye başkan yardımcılığı: Kendisi Ataşehir’de kardeşi Kadıköy’de

Değişim tartışmalarıyla sancılı bir kongre sürecine giden CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yönettikleri belediyelerin başkanlarına seslenerek, "Babamın oğlu olsa işe almayın" sözlerine rağmen Kadıköy ve Ataşehir Beledisi'nde akraba saltanatı sürüldüğü ortaya çıktı.

CHP'li Kadıköy ve Ataşehir Belediyelerinde iki kardeşin belediye başkan yardımcılığı sıfatıyla görev yaptığı ortaya çıktı. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan'ın kardeş oldukları öğrenildi.

KADROLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Değişim tartışmalarıyla sancılı bir kongre sürecine giden CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 2019'daki yerel seçimlerde kazandıkları belediyelere akrabalarını dolduran belediye başkanları sonrası açıklama yapan ve "Bu atamaları etik bulmuyorum. Babamın oğlu olsa işe almayın" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin bir karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Kadıköy Belediyesi'nde ve 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşan Ataşehir Belediyesi'nde uzun yıllar boyunca görev yapan iki ismin abi kardeş olması dikkat çekiyor.

ÖNCE KADIKÖY'DE SONRA ATAŞEHİR'DE

Ataşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan organizasyon şemasında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sadık Semih Kayhan ile Kadıköy Belediyesi'nde aynı ünvanla görev yapan Fahrettin Kayhan kardeşler. Sadık Semih Kayhan, ilk olarak 1994 yılında Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getiriliyor. Bu görevi tam 14 yıl boyunca sürdürüyor.

BİR DİĞER KARDEŞ DE KADIKÖY'DE

Semih Kayhan, 6 Mart 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen bir yasa ile ilçe olan Ataşehir'e belediye başkan yardımcısı olarak atanıyor.

O tarihten itibaren de Ataşehir Belediyesi'nde aynı görevini sürdürüyor. Kadıköy Belediyesi'nin kurumsal internet sitesinde ise Fahrettin Kayhan için şu ifadeler yer alıyor: "Şu an 8. Dönem Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görev yapmaktadır. Bu dönemde (8. Dönem) Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı'na devam etmektedir."

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