CHP’li belediyelerde akraba saltanatı! Kadrolu belediye başkan yardımcılığı: Kendisi Ataşehir’de kardeşi Kadıköy’de

KADROLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Değişim tartışmalarıyla sancılı bir kongre sürecine giden CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 2019'daki yerel seçimlerde kazandıkları belediyelere akrabalarını dolduran belediye başkanları sonrası açıklama yapan ve "Bu atamaları etik bulmuyorum. Babamın oğlu olsa işe almayın" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin bir karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Kadıköy Belediyesi'nde ve 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşan Ataşehir Belediyesi'nde uzun yıllar boyunca görev yapan iki ismin abi kardeş olması dikkat çekiyor.